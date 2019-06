Pamela Perricciolo racconta la sua verità su Pamela Prati, Mark Caltagirone e il caso che ha scatenato la curiosità degli italiani nell’ultimo periodo.

Se n’è parlato a lungo a Live Non è la D’Urso ed a Pomeriggio Cinque. Prima è venuta fuori la verità di Pamela Prati, poi quella di Eliana Michelazzo, e adesso si arriva a quella della Perricciolo. Non sappiamo se questo possa diventare l’ultimo capitolo di quella che sembrava un’interminabile vicenda. Tuttavia, possiamo dire che le rivelazioni della Perricciolo siano riuscite ad aprire a nuovi scenari che veramente potrebbero scrivere la parola ‘fine’ a tutta questa storia.

Pamela Perricciolo, la sua verità sul caso Pamela Prati

Hanno parlato tutti. Tutti hanno raccontato la propria versione dei fatti. Stavolta, è il turno di Pamela Perricciolo, amica di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, che stando a quanto trapela dalle informazioni sul web, sarebbe a capo dell’agenzia pubblicitaria. Fanpage.it ha raccolto alcune informazioni che possono essere etichettate come ‘la verità di Pamela Perricciolo’. La donna ha voluto dire la sua e tramite Fanpage ci è riuscita.

Perricciolo dichiara di essere in possesso di prove che testimoniano il fatto che tutte e tre, Pamela Prati, Eliana Michelazzo e lei stessa, erano consapevoli di ciò che stavano facendo. “Un uomo di nome Marco l’ho presentato proprio io alla Prati”, spiega Pamela. Poi, la situazione le sarà sfuggita di mano e la stessa Perricciolo ammette di non sapere se quell’uomo si chiamasse Marco Caltagirone. Dopo un po’, Pamela Prati le avrebbe raccontato di aver cominciato a frequentare quest’uomo, ma lei non sapeva più niente di come erano andate le cose e da quel momento la situazione le è sfuggita di mano. E il matrimonio? Il matrimonio, come spiega la Perricciolo, non c’è mai stato per il semplice fatto che Mark Caltagirone non c’era. Non c’era perché dopo l’approccio, probabilmente, si sarebbe defilato.

Aicos: i profili falsi gestiti dall’agenzia

“Ne abbiamo creati tanti per approcciare con dei personaggi e crearci una rete di contatti”. Così la Perricciolo parla dei tantissimi profili fake che lei ed Eliana hanno creato negli anni. Una vicenda, dunque, che sembra abbastanza chiara a questo punto. A meno che non ci siano altri riscontri da parte della Michelazzo e della Prati.

Chi è Sebastian, il bambino ‘preso in affido’?

“Sebastian è un bambino iscritto alla nostra agenzia”, spiega Pamela Perricciolo. “Poi, abbiamo fatto una sciocchezza utilizzandolo come figlio adottato da Pamela Prati“. Insomma, pare proprio che tutte e tre abbiano delle responsabilità anche nella vicenda del bambino che è stato fatto passare come ‘figlio adottivo’ di Pamela Prati e Mark Caltagirone.