Silvia Provvedi dimentica di stoppare il video: imprevisto durante la Instagram Story postata qualche ora fa da una delle Donatella.

Silvia e Giulia Provvedi sono le esplosive Donatella, le sorelle più famose della tv. Dopo l’esperienza al GF Vip, le due frizzanti gemelle sono attualmente in tv nel game show All together now, dove deliziano tutti con la loro carica e i loro look provocanti. Ma le due sorelle sono molto seguite anche sui social. Il loro account il comune è seguitissimo e super attivo. Alle Provvedi piace molto condividere gli aspetti più salienti della loro vita con i followers. Ma proprio oggi, durante le Instagram Story, è accaduta una cosa molto particolare: un imprevisto imbarazzante per Silvia. Scopriamo cosa è successo.

Silvia Provvedi e l’imprevisto su Instagram: la tosse rovina il video

Un imbarazzante ma simpatico imprevisto, quello avvenuto a una delle due sorelle più “pazze” della tv e della musica. Parliamo di Silvia Provvedi, la mora, sorella della bionda Giulia. La Donatella, qualche ora fa, ha postato un video nelle sue Instagram Stories, in cui è intenta a sorseggiare una bibita con tranquillità e disinvoltura. A fine storia però, si sente un colpo di tosse, dovuto proprio a quel sorso. Un imprevisto che certamente la ragazza non si aspettava, ma sul quale anche lei ironizza. Ecco cosa ha scritto come didascalia alla simpatica Story di Instagram:

Un video a tratti imbarazzante, ma sicuramente simpatico. Che conferma il carattere giocoso e divertente dell’ex concorrente del GF Vip. Che, oltre a far parte della giuria di All Together Now, ha lanciato, insieme alla sorella, il nuovo singolo “Scusami ma esco”. Un inno alla libertà delle donne, che si propone come hit dell’estate. Cosa aspettate ad ascoltarla?

