Ospite della puntata odierna di Storie Italiane è Luisa Corna: la famosa e bella cantante ha annunciato ad Eleonora Daniela che molto presto si sposerà.

Continua l’appuntamento con lo show di Eleonora Daniele. Come ogni giorno, infatti, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane. Ospite dell’appuntamento odierno è stata Luisa Corna. Seppure per poco tempo, la bella e famosa cantante si è lasciata intervistare dalla padrona di casa. Lasciandosi andare, così, ad un bellissimo annuncio. L’anno prossimo, infatti, Luisa convolerà a nozze. Ma vediamo tutto nel dettaglio. E scopriamo insieme cos’altro rivela la cantante.

Per ulteriori news su Luisa Corna, le interviste più interessanti di Storie Italiane ed, infine, per restare sempre aggiornato sul programma –> clicca qui

Storie Italiane, annuncio a sorpresa di Luisa Corna: “Mi sposo”

In uno spazio dedicato all’amore, a fare il suo ingresso nello studio di Storie Italiane e Luisa Corna. La bella e famosa cantante, durante la sua intervista ad Eleonora Daniele, ha annunciato di essere in procinto di sposarsi. Luisa è fidanzata da circa 5 anni con un ufficiale dell’arma dei carabiniere più giovani di lei di circa 15 anni. Eppure, nonostante l’enorme differenza d’età, il loro rapporto procede a gonfie vele. Tanto da arrivare, addirittura, a sposarsi. Lo aveva già annunciato a Domenica In, a Storie Italiane, però, sembra essere arrivata la conferma. Infatti, la proposta di matrimonio, con conseguente anello, è arrivata. In giorno, tra l’altro, davvero molto speciale per la coppia. Per il loro anniversario, infatti, l’uomo ha chiesto alla sua donna la mano. Ovviamente, è arrivata anche la risposta positiva. Ebbene. Quando, quindi, ci sarà il matrimonio? Purtroppo, a questa domanda Luisa non sa dare anche una risposta. Ma di una cosa è certa, però: l’anno prossimo sarà quello buono. Insomma, questo 2019 è stato senza alcun dubbio l’anno dei matrimoni.

Potrebbe interessarti anche: