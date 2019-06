Grande Fratello,Taylor Mega si commuove: parole che non lasciano dubbi. Finita l’esperienza nella casa del GF, Taylor ha pubblicato un post sui social.

Ieri 3 giugno 2019 si è conclusa l’esperienza di Taylor Mega al Grande Fratello. Una settimana molto intensa e movimentata per la “queen”. Così si definisce lei stessa sui social. E al Grande Fratello non si è smentita. La bella bionda è stata infatti la regina indiscussa della settimana. Ha causato non pochi problemi a Francesca De Andrè e ha fatto “innamorare” Enrico. Insomma, la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia non è di certo passata inosservata. Taylor si è subito trovata a suo agio e, rispetto all’Isola dei famosi, si è dimostrata anche più simpatica agli occhi dei telespettatori.

Oggi, terminata la sua esperienza, ha pubblicato una Instagram Story per raccontare il suo breve, ma intenso, percorso.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Grande Fratello, Taylor Mega si commuove: le parole che non lasciano dubbi

Taylor, commossa su Instagram, ha condiviso con i suoi followers delle parole che non lasciano dubbi. Seppur agli occhi dei telespettatori appare come una ragazza cinica e fredda, la ragazza ha confessato di aver apprezzato tantissimo questa esperienza nella casa più spiata d’Italia. Ha conosciuto persone fantastiche dimenticandosi della vita di tutti i giorni. “Una settimana in cui ho pensato che le persone non si avvicinassero a me solo per doppi fini” si legge nella Instagram Story. Inoltre, ringrazia la conduttrice e la produzione per averle dato questa opportunità:

Potrebbe interessarti anche: