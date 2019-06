Teresa Langella sotto accusa su Instagram: l’ex tronista risponde a tono

L’ex tronista dopo la sua travagliata scelta nel programma Uomini e Donne, oggi vive felice la sua storia con Andrea Dal Corso. La napoletana dopo la sua partecipazione al programma è stata spesso al centro dell’attenzione: il suo profilo Instagram è seguito da tantissimi utenti ed oltre i mille complimenti, la giovane riceve anche qualche critica. Per Teresa la sincerità e la libertà di parola è molto importante: così ha deciso di rispondere a tono un utente che l’ha attaccata. Ecco cosa è successo.

Un bellissimo scatto è stato pubblicato sul profilo di Teresa Langella: la bellissima napoletana è sorridente mentre riceve una rosa. Nella didascalia del post, l’ex tronista svela di aver sempre confidato nei sorrisi spontanei e negli abbracci di cuore. “Da sempre desidero essere sorpresa così: con un fiore inaspettato ed una carezza sul viso”: ha concluso. La foto in pochi minuti ha raggiunto quasi 37 mila like e quasi 300 commenti. Purtroppo però, tra i tantissimi complimenti c’è anche qualche critica.

Un utente l’ha accusata di ostentare troppo la semplicità e la purezza facendo la moralista: la critica continua con “Mi sa di furbata per rimarcare quanto detto contro Clarissa perchè vuole risultare meglio di lei”. Teresa non è riuscita proprio a mandar giù quanto letto e così ha replicato spiegando che la libertà è la parola che permette a tutti di esprimere ciò che vuole. “Ostentare? Quella è un’altra cosa. Del resto io sarò libera di essere, la stessa libertà l’hai tu di poter essere altrove e non qui”: ha concluso l’ex tronista riferendosi al suo haters che invece di fare altro, dedica il suo tempo a giudicarla.

