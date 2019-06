Questa sera, martedì 4 Giugno, andrà in onda la Finale di The Voice 2019: scopriamo nel dettaglio tutte le sue anticipazioni e gli ospiti.

Ci siamo! Il noto talent di Rai Due The Voice 2019 è giunto al termine. Questa sera, martedì 4 Giugno, andrà in onda infatti la finale. A condurre l’ultima puntata sarà sempre lei: Simona Ventura. La quale, come nelle puntate precedenti, non sarà affatto sola. Bensì sarà accompagnata dai 4 coach del programma. Parliamo di: Guè Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e Morgan. Ma cosa accadrà, quindi, questa sera? Scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni. E, soprattutto, gli ospiti di questo ultimo ed imperdibile appuntamento.

The Voice 2019, la Finale: tutte le anticipazioni

Siamo giunti alla ottava ed ultima puntata di The Voice 2019. Un’edizione che, come testimoniano gli ascolti televisivi, è stata letteralmente sorprendente e vincente. E sembra che anche quest’ultima puntata abbia tutte le ‘carte in regola’ per confermarsi come tale. Ma cosa accadrà quindi questa sera? Essendo la finale, alla fine della puntata verrà decretato il vincitore. Ma come funziona il meccanismo? Ogni singolo talento di ogni team, dunque, dovrà esibirsi sul palco del talent in una o più esibizioni canore. Al termine delle loro esibizioni, votate tra l’altro dal pubblico a casa o sui social, colui che avrà ricevuto meno voti, dovrà abbandonare il programma. Fino ad arrivare, poi, al ‘duello’ finale. Dopo il quale, verrà decretato il vincitore tramite televoto. Ovviamente, il vincitore avrà sicuramente un beneficio. Di cosa parliamo? Di un contratto con una nota casa discografica.

Tutti gli ospiti di questa ultima puntata del 4 Giugno

Da come si può dedurre, quindi, sarà una puntata ricca di emozioni e di esibizioni. Come detto precedentemente, ogni singolo cantante dovrà dare sfoggio alle proprie abilità canore. Ovviamente, però, non saranno soli. I talenti, infatti, potranno esibirsi o con gli altri finalisti in gara, con i loro coach o, addirittura, con degli ospiti. E per questo, quindi, chi saranno? Eccoli di seguito:

Shaggy;

Planet Funk;

Lizzo;

Arisa;

Lost Frequencies;

Holly Johnson.

Insomma, sarà una puntata davvero imperdibile.

