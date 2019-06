The Voice of Italy 2019: continua l’appuntamento con la nuova edizione del talent. Vediamo nel dettaglio insieme il cast, la giuria, il format e le anticipazioni di questa ottava, ultima ed imperdibile puntata.

Stasera, martedì 4 Giugno, andrà in onda l’ottava puntata della nuova edizione di The Voice Of Italy. Terminato l’appuntamento con le Blind Auditions ,con le Battles, con i Knock Out, ovvero alla semifinale, la puntata di questa sera è principalmente dedicata alla Finale. Tra poche ore, infatti, scopriremo il nome del vincitore di questa edizione del talent. Per questa nuova stagione è stato scelto un cast davvero eccezionale. La conduttrice e la giuria, quindi, dovranno lavorare insieme per soddisfare un unico obiettivo: trovare la Voce d’Italia. Che, come detto precedentemente, verrà annunciato questa sera in diretta.

The Voice of Italy 2019 | Cast e Giuria

Dopo l’ottima conduzione di Costantino Della Gherardesca, il talent di Rai Due ha deciso di prendersi un bel periodo di pausa. Simona Ventura, però, da questa sera è pronta a riportare nelle case degli italiani The Voice of Italy. Ovviamente, non sarà assolutamente sola in questo lungo viaggio. Bensì, in queste lunghe otto settimane, la reginetta sarà dolcemente accompagnata. Parliamo, infatti, di una giuria studiata ‘ad hoc’. I quali, come svelati in diversi nostri articoli, rappresentano il fior fiore della musica italiana. Eccoli di seguito:

Insomma, come anticipato precedentemente un cast davvero stellare. Proprio per questo motivo siamo certi che ne vedremo davvero delle belle. Ma come funziona il gioco? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Ecco com’è il format del talent

Il format del noto talent di Rai Due non è affatto cambiato. Anzi, sono state apportate, più che altro, delle grosse novità. Ecco a cosa assisteremo in questa puntata. Il primo appuntamento, dunque, sarà dedicato principalmente alle Blind Auditions. Con questo termine intendiamo la fase iniziare del gioco. In cui 100 aspiranti cantanti si esibiranno dinanzi alla giuria. Ogni giudice, a loro volta, ha un tasto, il cosiddetto ‘I want you’. Che potrà essere schiacciato tutto quelle volte che il giudice riterrà idoneo il cantante per la fase successiva. Novità pazzesca di questa edizione è il Blocca Coah. Ovvero, uno dei quattro giudice potrà bloccare, per ben due volte, gli altri coach affinché non si ‘accaparri’ lo stesso talent. In questa prima fase, inoltre, ogni giurato può trattenere quattordici concorrenti. Al suo termine però, alla quinta puntata quindi, verrà fatta una scrematura in ogni squadra. In moda da provocare una drastica riduzione. Da quattordici concorrenti, infatti, ce ne saranno solo sei. Dopo le Blind Auditions si entrerà nel vivo del gioco. Dalla sesta puntata, infatti, assisteremo alla Battle. In cui ogni giudice sceglierà, tra i componenti delle loro squadre, 3 concorrenti. I quali, a loro volta, dovranno scontrarsi nella settima puntata. Ovvero, nella semifinale. Meglio conosciuta come la fase dei Knockout. Solo quattro di loro, però, accederanno alla finale. Che andrà in onda il 4 giugno 2019. Durante questa puntata, quindi, verrà decretato il vincitore tramite televoto dal pubblico. Colui che ne uscirà vincitore, avrà il diritto ad un contratto discografico.

I primi concorrenti del talent

La prime puntate del famoso talent ci hanno regalato davvero tantissimi momenti unici. Non soltanto, infatti, è stata possibile notare la perfetta sintonia tra i diversi coach. Ma non è passata affatto inosservata l’estrema bravura di ogni singolo concorrente. A proposito, per chi non avesse seguito la puntata, vi anticipiamo che i primi concorrenti e le prime squadre sono state formate. Anche se, come detto precedentemente, per adesso si tratta soltanto di una fase iniziale. Al termine delle cinque puntate dedicate alle Blind Auditions, ogni singolo concorrente dovrà applicare al proprio team una scrematura. Scegliendo, così, i concorrenti che dovranno scontrarsi alle Battle. Cosa accadrà, quindi, nelle prossime puntate? Non ci resta che seguire lo show.

The Voice of Italy 2019: anticipazioni ottava puntata del talent

Terminata la fase iniziale del talent, questa sera Simona Ventura è pronta ad annunciare il nome del vincitore di The Voice 2019. Cosa accadrà, quindi, questa sera? Ovviamente, non ci sono anticipazioni in corso. L’appuntamento sarà esclusivamente in diretta. E, quindi, sarà ricco di sorprese. Tuttavia, come svelato in un nostro recente articolo, saranno tantissime le esibizioni di ogni singolo talento. Così come gli ospiti della puntata. Ma chi vincerà il talent? Non ci resta che scoprirlo questa sera.