Uomini e Donne, Klaudia Poznanska prossima tronista? La sua risposta fa impazzire i fan. Ecco cosa ha raccontato l’ex corteggiatrice nelle sue Instagram Stories.

Uomini e Donne si è concluso e tre nuove coppie si sono formate. Tra queste, quella di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Dopo un periodo di forte indecisione, il tronista pugliese ha deciso di iniziare una storia a telecamere spente con la bella Natalia, preferendola a Klaudia Poznanska. Ma è stata proprio quest’ultima, poco fa, a parlare di nuovo della trasmissione di Maria De Filippi. Il tutto nelle sue Instagram Stories: Klaudia risponde ad alcune utenti e svela un retroscena sulla sua possibile partecipazione sul trono. Siete curiosi? Allora scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Uomini e Donne, Klaudia Poznanska tronista: “Perché no?”

Klaudia non ha avuto il tanto sperato lieto fine a Uomini e Donne. Andrea, infatti, ha scelto Natalia, e per lei c’è stato il tanto temuto “non sei la mia scelta”. Nonostante questo, l’ex coreggiatrice e Andrea si sono salutati in maniera affettuosa, augurandosi il meglio a vicenda. Ma se il meglio per Klaudia fosse proprio il famoso trono della trasmissione di Canale 5? Ebbene, Klaudia si è espressa a questo proposito, in una risposta a una sua follower. Ecco cosa ha detto:

Buone notizie per i fan della “non scelta” di Andrea! A quanto pare, alla bella Klaudia non dispiacerebbe affatto avere una seconda possibilità negli studi di Queen Mary. Se infatti le proponessero il trono, Klaudia accetterebbe più che volentieri. D’altronde, la De Filippi è solita offrire una seconda chance a chi è stato poco fortunato come corteggiatore. E a voi piacerebbe rivedere Klaudia nelle vesti di tronista? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprire se ritroveremo la bella corteggiatrice sul trono più famoso della tv!

