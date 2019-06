Valentina Vignali, le parole dopo l’eliminazione e il duro attacco agli haters. Terminata l’esperienza al Grande Fratello, la cestista reagisce così..

Terminata la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, Valentina Vignali torna in possesso del suo telefono e del suo amato profilo Instagram. Nonostante il crollo del numero di followers che ha interessato il suo account durante la permanenza al GF, i 2 milioni di seguaci sono rimasti fedeli a Valentina che oggi ha pubblicato un lungo post per racchiudere il suo percorso e la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente, essere arrivata alla semifinale è già motivo di orgoglio personale, ma qualcosa non è piaciuto alla cestista. In particolare, è dispiaciuta di non essere stata capita. Ma non solo, Valentina non risparmia critiche ai suoi haters.

Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Valentina Vignali parla dopo l’eliminazione e attacca agli haters

Dopo due lunghi mesi, la Vignali torna a pubblicare sul suo profilo Instagram. Per il ritorno ha scelto una foto speciale, quella di un bacio con il suo fidanzato Lorenzo Orlandi che non aveva ancora fatto nessuna sorpresa alla concorrente, nemmeno il giorno del suo compleanno. Questo comportamento aveva portato Valentina a porsi mille dubbi sul suo rapporto con Lorenzo. Ma, alla fine tutto è andato per il meglio.

E così, sotto questa tenera foto, Valentina scrive:

Ringrazia chi l’ha sostenuta, ma è dispiaciuta di non essere stata capita fino in fondo. L’influencer è stata infatti spesso criticata per i suoi modi e atteggiamenti avuti all’interno della casa.

Ma non è tutto. Dopo questo posto, la Vignali si sfoga con una story con cui saluta ironicamente chi l’ha criticata per l’aspetto fisico e per essere ingrassata:

“Io almeno tra qualche settimana con la dieta e l’allenamento torno come ero prima. Voi invece con la vostra stupidità e superficialità….non so”.

Potrebbe interessarti anche: