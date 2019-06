Alessio Campoli è stato uno dei corteggiatori della tronista Angela: dopo essersi rivelato la scelta, ha rilasciato una confessione sul programma.

Sono passati ormai pochi giorni dalla chiusura del noto programma “Uomini e Donne”. I tronisti hanno finalmente risposto alla chiamata della scelta. Molti sono stati i commenti positivi per i percorsi visti al’interno del programma ma tanti anche quelli negativi riguardo la fatidica scelta. Diversi fan infatti non hanno gradito la decisione della tronista Giulia che alla fine del suo percorso, si è lanciata tra le braccia di Manuel. Una delle scelte invece più apprezzate è stato quello di Angela. La sorella di Chiara Nasti, ha preferito Alessio Campoli a Luca Daffrè. Quest’ultimo non ha preso benissimo la decisione della tronista e si è già più volte sfogato sia con la redazione che sui social. Il Campoli invece non aveva professato ancora parola riguardo la sua ultima esperienza vissuta. Dopo il suo ritorno su Instagram, aveva infatti solo postato foto e storie in compagnia della sua nuova ragazza Angela. Nelle ultime ore però Alessio, a distanza di quasi una settimana, ha voluto però condividere qualche parole in merito al programma che l’ha ospitato negli ultimi mesi.

Alessio Campoli su Uomini e Donne: la confessione dopo la scelta

Anche Alessio Campoli ha voluto dedicare qualche parola sull’esperienza da poco conclusa a Uomini e Donne. Il corteggiatore ha rivelato che sono stati mesi davvero intesi, pieni di emozioni e sicuramente difficili per i vari alti e bassi. Ci sono stati, come lui stesso definisce, anche blocchi totali dove molto probabilmente l’ansia e la difficoltà si tagliava con la lama di un coltello. Campoli dichiara inoltre di essere sorpreso per la svolta che alla fine ha preso il suo percorso nel programma. In particolare però sottolinea la sua felicità per essere riuscito a mostrarsi per quello che realmente è.

