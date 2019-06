Casting Amici 2020 con Stash e Irama: come partecipare, data e cosa sapere sulla nuova edizione.

Ci siamo! La scuola di Maria De Filippi non ha fatto in tempo a chiudere i riflettori sull’edizione numero 18 di Amici che già si ricomincia con i casting di Amici di Maria De Filippi e se vi state chiedendo come partecipare, qui trovate buone notizie. Da due settimane infatti sono stati riaperte le porte agli aspiranti ballerini e cantanti che vorranno entrare nella scuola di Amici 2020 e per i candidati si sta per preparare un’importante giornata: un casting con Stash Fiordispino che, nell’annunciarlo, ha anche confermato la sua partecipazione ad Amici per il prossimo anno nel ruolo di giudice. Discorso diverso per Irama: sarà nuovo professore ad Amici?

Casting Amici 2020 con Stash e Irama: data e come partecipare

Sul profilo ufficiale di Amici 2020 si legge che l’11 giugno si terranno i casting per entrare nella scuola più famosa d’Italia e pare proprio che ci sarà anche Stash Fiordispino, leader dei TheKolors, ormai star affermata oltre che professore di Amici, ma anche ex allievo. Per partecipare ai casting di ballo o canto per la prossima edizione di Amici 19 bisogna iscriversi sul sito WittyTV e, nella sezione “Raccontaci” dovrete scrivere #Stash oppure #Irama, oltre alla vostra motivazione per cui vorrete partecipare ai casting proprio quel giorno. La Redazione di Amici 2020 deciderà se richiamarvi e quindi convocarvi davvero per l’audizione ad Amici.

Cosa serve per partecipare ai casting di Amici

Al momento dell’iscrizione ai casting di Amici di Maria De Filippi vi verranno chiesti alcuni documenti:

codice fiscale

2 foto (una frontale e una a figura intera)

1 video di presentazione: occhio, perché questo breve video sarà uno degli elementi più importanti per far decidere alla commissione se chiamarvi per un provino ufficiale oppure no. Si tratta infatti di un criterio di preselezione importante!

Professori Amici 2019-2020: Stash e Irama?

Con l’annuncio che Stash presenzierà ai casting di Amici 2020 in programma l’11 giugno, praticamente è stato dato anche un altro annuncio ossia che lui tornerà a rivestire il ruolo di professore nella scuola di Maria De Filippi per il prossimo anno, con grande gioia dei fan! E invece Irama? In molti si chiedono quindi se lui sarà un nuovo professore ad Amici 2020, cosa probabile, ma allo stesso tempo forse un po’ prematura? Vedremo cosa scopriremo nei prossimi giorni.

Per sapere tutto sui provini e i casting di Amici di Maria De Filippi–> clicca qui