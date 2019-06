Nonostante l’estate stia per arrivare prepotentemente, sulle reti della tv generalista italiana continuano le lotte serali per gli ascolti dei programmi mandati in onda da Rai, Mediaset, La7, Tv 8 e Nove. Ogni sera infatti le varie reti si sfidano per ottenere il miglior risultato in termini di share e di telespettatori medi per i programmi mandati in onda in prima serata. Ieri sera, martedì 4 giugno 2019, è stata una serata con pochi colpi di scena, con grandi protagonisti a livello social e di auditel. Si tratta di The Voice of Italy, talent show canoro in onda su Rai 2 e condotto da Simona Ventura con i suoi giudici Morgan, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Gigi D’Alessio, che era giunto alla sua puntata finale che ha decretato inoltre la vincitrice del programma tratta dalla squadra di Gigi D’Alessio. Per le altri reti Rai invece spazio ad altri temi, come “Volevamo andare Lontano – Bella Germania”, in onda su Rai 1 per la seconda puntata della mini serie legata agli immigrati in Germania negli anni ’60. Su Rai 3 c’è stato invece “Cartabianca” con Bianca Berlinguer. Sulle reti Mediaset invece spazio a film e programmi scientifici: su Rete 4 “Freedom” condotto da Roberto Giacobbo, su Canale 5 “La Casa di Famiglia” mentre su Italia 1 il film fantasy “Godzilla”. Su La7 spazio al programma di Giovani Floris, “DiMartedì”, mentre su Tv8 il film vincitore di un Oscar, “Mediterraneo” e su Nove il film “A testa Alta”.

Per rimanere sempre aggiornato sugli ascolti tv e su tutte le news e le curiosità sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI

Ascolti Tv martedì 4 giugno: vince Volevamo andare Lontano, sul podio The Voice of Italy

Ma come sono andati i dati di ascolto di questi programmi andati in onda martedì 4 giugno 2019 in prima serata? A trionfare è stato “Volevamo andare lontano” con il 13.7% di share. Sempre sulla Rai invece “Cartabianca” ha totalizzato il 5.6% di share , mentre “The voice of Italy” il 10.8% . Sulle reti Mediaset vince “La casa di famiglia” che totalizza l’11.4% di share. Su Italia 1 “Godzilla” totalizza invece il 5.5% di share. Su Rete 4 il programma di divulgazione scientifica “Freedom” arriva al 4.9& di share. Per “DiMartedì” invece 8.7% di share , mentre su Tv8 e Nove rispettivamente 1.8% e 2%.

Potrebbe interessarti anche: