Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino ormai da un bel po’. Hanno fatto pace. In famiglia è tornato il sereno: la showgirl si sta godendo dei momenti magici con suo marito e suo figlio. Un po’ in giro per il mondo, sì, perché si stanno dando alla pazza gioia con dei viaggi qui e lì: stando alle ultime notizie di gossip, i due starebbero cercando la location perfetta per un nuovo matrimonio. Beh, voci di corridoio riportate un po’ ovunque: tra social, testate online e magazine vari. Di ufficiale ancora niente.

E’ un momento magico per Belen. La carriera va a gonfie vele e l’amore anche meglio. Dal punto di vista economico non pensiamo abbia di che lamentarsi. Il piccolo Santi cresce tra l’amore di mamma e papà. Insomma, non le manca proprio nulla.

Ciò che viene a galla tramite Instagram è che il suo ‘rapporto’ con Andrea Iannone non è chiuso definitivamente. Per ‘rapporto’ si intende legame, che non dev’essere per forza qualcosa inerente l’amore. Stando a quanto vediamo dalle storie Instagram di una delle migliori amiche di Belen, Martina Menegon, Iannone è ancora lì. E’ in macchina con Martina, non con Belen. Ma se Martina e Belen sono amiche intime, dobbiamo pensare che allora Iannone sia ancora presente anche nella vita della showgirl argentina?

Intanto, si parla di matrimoni e figli…

Che c’entra Iannone in tutto questo? Beh, l’abbiamo soltanto visto in macchina, tramite storie Instagram, della migliore amica di Belen Rodriguez. Per cui, non possiamo essere sicuri si tratti di un rapporto ancora esistente tra la showgirl ed il motociclista. Come detto, Belen Rodriguez ha il cuore nel miele in questo momento. I giornali parlano di nuovo matrimonio con Stefano De Martino ed anche di un altro figlio in arrivo.

