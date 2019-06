Belen Rodriguez e Stefano De Martino secondo matrimonio: ecco la data in cui la coppia dovrebbe rinnovare il loro amore sposandosi di nuovo.

Se prima erano solo rumors, adesso le voci si fanno più insistenti. Pare proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a sposarsi di nuovo. Per la gioia dei fan e soprattutto del piccolo Santiago, i due sarebbero pronti a rinnovare il loro amore con un secondo matrimonio.

Dopo aver bloccato le procedure per il divorzio vogliono tornare ad essere marito e moglie a tutti gli effetti. Secondo Mattino 5 i due hanno già stabilito una data.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco la data del secondo matrimonio

La presunta data in cui Stefano e Belen si riuniranno con un secondo matrimonio dovrebbe essere il 20 settembre 2019, giorno in cui la Rodriguez compierà 35 anni ma sarò pure anniversario del loro primo matrimonio nel 2013. Insomma una data davvero speciale che vedrà i dure rinnovare le proprie promesse matrimoniali.

Al matrimonio parteciperanno solo gli amici più cari e i parenti più stretti.Si suppone, inoltre, che il recente viaggio ad Ibiza di Stefano e Belen sia stato occasione per fare vari sopralluoghi in vista della prossima cerimonia.

Intanto anche il lavoro procede a gonfie vele. Entrambi sono ormai lanciati nel mondo della conduzione, ma è in arrivo un programma tutto per loro. Saranno proprio Belen e Stefano a condurre uno degli eventi musicali più famosi del nostro paese, il Festival di Castrocaro. La serata dedicata alle nuove voci della musica andrà in onda a settembre, eccezionalmente su Rai Due, invece che Rai Uno.

Potrebbe interessarti anche: