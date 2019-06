Continua il caso Pamela Prati, poche ore fa c’è stato un clamoroso colpo di scena: è spuntato infatti un audio della showgirl in cui parla di Caltagirone.

A distanza di settimane, il caso Pamela Prati continua ad essere un argomento molto discusso ed affrontato. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo a Live, di Pamela Prati a Verissimo, finalmente è giunta la verità di Pamela Perricciolo. In realtà, la calabrese in un’intervista per Il Fatto Quotidiano aveva raccontato la sua versione dei fatti. Addossandosi, ovviamente, tutta la responsabilità della questione. Ma spiegando anche che tutte e tre le donne hanno architettato il tutto. A distanza di una settimana da quell’intervista, la Perricciolo adesso è ritornata a parlare per Fanpage.

Caso Pamela Prati: Pamela Perricciolo pubblica un audio privato della showgirl

In attesa di gustarci l’intervista di Pamela Perricciolo a Live-Non è la D’Urso nella puntata di questa sera, cerchiamo di capire cosa ha rivelato la calabrese per Fanpage. L’ex agente della Prati, infatti, nel raccontare la sua verità, ha addossato la responsabilità di questo caso ‘mediatico’ anche alla televisione. E, soprattutto, a tutti quei programmi che si sono interessati alla vicenda. Per la Perricciolo, infatti, tutti avevano capito che questa storia era surreale, finta. Ma che, quindi, hanno voluto in un certo senso ‘alimentare’ ancora di più la storia. Certe, delle accuse davvero inammissibili. Ma non è finita qui. Perché Pamela è un vero e proprio fiume in piena. Decidendo, così, di pubblicare un audio privato di Pamela Prati abbastanza ‘surreale’. In questa nota vocale, infatti, l’ex showgirl del Bagaglino finge di essere in compagnia del suo fantomatico futuro marito Marco Caltagirone. “L’ho mangiata mentre aspettavo Marco”, dichiara la Prati. Insomma, come detto precedentemente, un audio davvero incredibile. Soprattutto se si considera che la Prati ha sempre dichiarato di non aver mai visto ed incontrato Marco.