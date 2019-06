Nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso si continua a parlare del Caso Pamela Prati: a raccontare la sua verità è adesso Pamela Perricciolo

Sembra che siamo quasi arrivati agli sgoccioli. Questa sera, mercoledì 5 Maggio, andrà in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso, dedicata principalmente al caso Pamela Prati. Dopo la confessione di un paio di settimane fa di Eliana Michelazzo nel medesimo studio televisivo. Ed, infine, la confessione di Pamela Prati a Verissimo. A parlare adesso è Pamela Perricciolo. Ebbene si. Colei che da Eliana è stata definita la responsabile di tutto, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatta in diretta da Barbara D’Urso.

Pamela Perricciolo a Live-Non è la D’Urso: la sua verità

Non è assolutamente la prima volta che Pamela Perricciolo ha parlato del caso Pamela Prati. Recentemente, infatti, la calabrese, nonché ez agente della showgirl ed amica e collega di Eliana Michelazzo ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui spiegava dettagliatamente la sua versione dei fatti. E, quindi, la sua verità. Tuttavia, però, a distanza di giorni, la Perricciolo ritorna sull’argomento. E così, in un’intervista a FanPage, Pamela ha spiegato dettagliatamente tutti gli aneddoti e i particolari del caso. Ma non è finita qui. Perché, nella puntata di questa sera di Live-Non è la D’Urso, si affronterà nuovamente l’argomento. Cosa racconterà, quindi, Pamela? Ed, in particolare, riuscirà a risolvere una volta e per tutte la questione? Ricordiamo, infatti, che nonostante tutte e tre le donne abbiano confermato, ci sono ancora troppe cose da dover chiarire. Pamela, questa sera, ci riuscirà? Darà una risposta a tutte le domande irrisolte?