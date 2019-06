La bella conduttrice Caterina Balivo è in ansia: il messaggio giunto sotto una delle sue foto la preoccupa tantissimo, ecco cos’è successo.

Continua l’avventura di Vieni da Me. Nonostante sia iniziato il mese di Giugno, Caterina Balivo continua a fare compagni milioni di telespettatori con il suo show pomeridiano. Ogni giorno, la bella napoletana offre dei momenti davvero unici nel suo programma. Merito, ovviamente, degli ospiti presenti giorno dopo giorno nello studio televisivo. Ma anche della sua bellezza, simpatia e bravura. Perché ammettiamolo Caterina, con i suoi modi gentili, pacati e raffinati, ha davvero conquistato tutti. Tanto che è a tutti gli effetti una vera e propria celebrità. Lo testimonia, tra l’altro, il numero di followers sul suo profilo Instagram. Ebbene. È proprio qui, infatti, che ieri è accaduto qualcosa davvero di preoccupante.

Caterina Balivo in ansia: il messaggio su Instagram è preoccupante

Caterina Balivo ama particolarmente i suoi fan. Su Instagram, infatti, la bella e dolce napoletana non perde mai occasione per poter comunicare con loro. Con una condivisione costante di foto, la Balivo rende partecipe i suoi followers di ogni suo spostamento. Insomma, li aggiorna sulla sua vita quotidiana e lavorativa. Proprio per questo motivo, quindi, poche ore fa ha condiviso una foto in cui, in abito elegante, augura ai suoi sostenitore una dolce notte. Peccato, però, che a commentare la foto sia stata una follower che ha fatto, letteralmente, preoccupare Caterina con le sue parole. Stando alle sue parole, infatti, la donna in questione non sta attraversando un periodo davvero facile, a causa di problemi di salute della sua piccola. Immediata è stata la risposta di Caterina che, come detto precedentemente, preoccupata dall’ammissione della sua fan, ha prontamente chiesto cosa fosse successo per dimostrarle tutto il suo affetto. Ecco. È proprio questo il ‘punto di forza’ di Caterina: l’umiltà.

