A pochi giorni dal suo matrimonio, Clarissa Marchese è ancora bersagliata su Instagram: piovono infatti ancora accuse ed offese, arriva la sua replica.

L’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese continua ad essere nel mirino dei suoi followers. Il tutto è iniziato il giorno del suo matrimonio. Il 30 Maggio scorso, l’ex Miss Italia è convolata a nozze con il suo ex corteggiatore, nonché suo fidanzato da 2 anni, Federico Gregucci. Nonostante sia stato un matrimonio da favola, la bella siciliana è stata duramente attaccata sui social. Ciò che, infatti, non è affatto andato giù a tantissimi dei suoi fan è stata la numerosa partecipazioni di personaggi proveniente da Uomini e Donne. E, quindi, in generale dal mondo dello spettacolo. A detta di molti è come se Clarissa, in quel giorno speciale, avesse dato peso più al ‘business’, alle ‘sponsorizzazioni’, anziché prestare attenzione al suo sposo.

Clarissa Marchese, polemica senza fine: la dura replica su Instagram

Insomma, delle accuse davvero pesanti. A cui, ovviamente, Clarissa Marchese non ha voluto passarci sopra. Anzi, si è lasciata andare ad un commento, a detta di molti, ‘infelice’, tra l’altro cancellato subito dopo. A nulla sono valse le sue scuse, poiché le sue parole hanno fatto il giro del web. Tanto che moltissime persone dello spettacolo, tra cui Teresa Langella e Francesco Chiofalo, si sono schierate apertamente contro di lei. Tuttavia, però, a distanza di giorni, la polemica continua. E così, poco fa, Clarissa ha condiviso un ulteriore commento di una sua followers, in cui le si augura direttamente la morte. Insomma, si sta oltrepassando ogni limite, ammettiamolo. Proprio per questo motivo, quindi, l’ex miss Italia non solo ha condiviso il messaggio, ma si è lasciata andare ad una dura replica social.

Dalle sue parole, quindi, si percepisce perfettamente lo stato d’animo dell’ex tronista. Insomma, avrà anche sbagliato. Ma errare è umano, no?

