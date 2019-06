Cristiano Malgioglio torna all’arrembaggio verso Francesca De André: poco fa ha pubblicato un ennesimo attacco, ma questa volta c’entra anche Gennaro.

Continuano gli attacchi da parte di Cristiano Malgioglio a Francesca De André. L’attuale opinionista del Grande Fratello, infatti, non perde mai occasione di manifestare apertamente il mancato feeling che c’è con la giovane concorrente del reality. In diverse occasioni, infatti, il divo della musica lo ha testimoniato. E, soprattutto, evidenziato. Come poco fa su Instagram quando ha pubblicato un nuovo attacco verso Francesca. Ma se, precedentemente, i suoi attacchi erano rivolti principalmente a lei. Questa volta Cristian si rivolge anche a Gennaro. Ecco cos’è successo.

Cristiano Malgioglio, nuovo attacco a Francesca: prende di mira anche Gennaro

Subito dopo la diretta della semifinale del Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro hanno litigato furiosamente. Come riportato anche in un nostro recente articolo, la giovane si è lasciata andare a delle parole davvero dure nei confronti del ragazzo. Il quale, da gran signore, non ha mai voluto replicare. Perché consapevole del carattere forte della De André. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dal loro litigio, sembra che tra i due ragazzi sia ritornato il sereno. Proprio questa mattina, infatti, al loro risveglio, i ‘piccioncini’ si sono riappacificati con un bel bacio passionale. Ecco. È proprio su questo punto, infatti, che Cristiano Malgioglio non ci sta. E sbotta su Instagram. Non solo contro Francesca, ma soprattutto contro Gennaro. “Potrebbe vincere il Grande Fratello, invece si lascia usare e girare come uno zerbino”, scrive il divo della musica. Insomma, le sue parole sembrano essere molto chiare. Per Malgioglio, il modella napoletano avrebbe tutte le carte in regole per trionfare in questa edizione, ma non può assolutamente farsi trattare male dalla De Andrè. Anche voi siete d’accordo?

