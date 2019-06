Pamela Prati, a Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo racconta un retroscena agghiacciante su Pamela Perricciolo: “Stava strozzando una ragazza”

A Live Non è la D’Urso c’è ancora Eliana Michelazzo in collegamento da casa. La sua immagine è in uno schermo al centro dello studio televisivo. Come sempre, ci sono gli opinionisti di Barbara D’Urso, tra cui anche Guendalina Tavassi. E’ proprio lei a cominciare a parlare con Eliana. E proprio quando aveva appena cominciato ad aprire il discorso sulla questione Pamela Prati, la Michelazzo svela un retroscena clamoroso su Pamela Perricciolo.

Pamela Perricciolo, il retroscena shock svelato da Eliana Michelazzo: “Stava strozzando una ragazza”

“Sono entrata in casa e l’ho trovata che stava strozzando una ragazza, io sono intervenuta e l’ho salvata”, quasi incredula, Guendalina Tavassi si meraviglia del fatto che Eliana l’abbia detto così, con tanta scioltezza, in uno studio televisivo. Così, Barbara D’Urso decide di volerci vedere chiaro e fa sì che Guendalina spieghi meglio ciò che è successo.

E’ proprio quello che fa l’opinionista, che al termine del racconto che combacia con quello di Eliana Michelazzo, esclama: “Come hai fatto a convivere con una donna che stava strozzando una ragazza? Ma stiamo scherzando”. Insomma, stando a quanto raccontano Eliana Michelazzo e Guendalina Tavassi, la Perricciolo stava facendo qualcosa di veramente assurdo.

Dov’è la verità? Chi ha creato tutto questo?

E’ quello che si chiedono tutti. E’ quello che si chiedono i telespettatori ed anche le persone presenti in studio da Barbara D’Urso. Al di là del retroscena appena svelato da Eliana Michelazzo su Pamela Perricciolo, ancora non si riesce a venire a capo della vicenda. Non si riesce a capire, infatti, da chi è partita l’intenzione di prendere in giro tutti quanti con dei racconti fantomatici che, a quanto pare, non hanno alcun fondo di verità. Nella puntata di Live Non è la D’Urso sono emersi numerosi nuovi retroscena.

