Eliana Michelazzo continua ad attaccare su Instagram la sua ex collega e amica Pamela Perricciolo: dopo le dichiarazioni di quest’ultima a FanPage.it, l’agente ha risposto facendo nuove incredibili rivelazioni.

La saga infinita del matrimonio di Pamela Prati non accenna minimamente a trovare una fine. A tenere banco in questi giorni sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ex agenti della soubrette, che continuano a rilasciare dichiarazioni accusandosi a vicenda di tutte le bugie raccontate in tv. In particolare Eliana sostiene di essere stata raggirata dalla collega, oltre che sul matrimonio della Prati, anche su questioni personali, come la storia che lei ha avuto per 10 anni con il fantomatico Simone Coppi, che secondo Eliana sarebbe un’invenzione di Pamela. Una storia davvero assurda, che continua a regalare incredibili colpi di scena.

Lo sfogo fiume di Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo

Nella notte scorsa Eliana Michelazzo ha registrato numerose Instagram stories nelle quali risponde alle dichiarazioni rilasciate da Pamela Perricciolo a FanPage.it, svelando nuovi incredibili retroscena sulla loro lunga amicizia e collaborazione lavorativa. Eliana ha ancora una volta smentito di essere a conoscenza delle bugie inventate da Pamela Perricciolo su Mark Caltagirone e soprattutto su Simone Coppi, della cui esistenza lei era convinta fino a poco fa, quando il caso Pamela Prati l’ha fatta riflettere sulla sua singolare storia d’amore con un uomo mai incontrato in 10 anni.

“Tu mi hai raccontato solo bugie, approfittando della mia fragilità”, ha detto la Michelazzo, che ha poi aggiunto: “Hai una mente diabolica e malata, mi hai rovinato la vita. Io mi sto curando, ma dovresti farlo anche tu”. Eliana ha infatti dichiarato di essere entrata in analisi da quando ha scoperto la vicenda e ha poi rivelato alcune delle bugie che la collega le avrebbe raccontato: “Ti facevi dare i soldi da me e li giocavi, facevi contratti falsi, sei una criminale e devi pagare”, ha aggiunto, facendo riferimento a numerose persone che la Perricciolo avrebbe raggirato e che ora potrebbero uscire allo scoperto dopo questa storia. Infine l’agente ha pubblicato una conversazione privata con Donna Pamela, nella quale le espone i primi dubbi sull’esistenza di Simone Coppi, con la collega che la rassicura giurando su suo nipote e mostrandosi offesa dalla titubanza di Eliana. Questa conversazione è una delle prove che la Michelazzo sta rivelando pian piano e che dimostrerebbero la sua innocenza in questa torbida vicenda.

