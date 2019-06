La modella Emily Ratajkowski è ancora una volta da urlo su Instagram: poche ore fa ha pubblicato una foto in costume davvero strabiliante.

Non smette mai di sorprendere ma, soprattutto, di incantare la bella Emily Ratajkowski. Pochissime ore fa, infatti, la bella modella londinese ha pubblicato su instagram uno scatto davvero favoloso. È in costume, come tra l’altro è solita fare, ma è impossibile non notare però le dimensioni del bikini indossato. Inevitabile, quindi, la reazione da parte dei suoi più accaniti ed affezionati fan e sostenitori. I quali, a loro volta, hanno ‘subissato’ lo scatto di likes e di commenti di apprezzamento. Curiosi, quindi, di conoscere questo scatto? Vi accontentiamo subito.

Emily Ratajkowski, costume ‘mignon’ su Instagram: la foto è da urlo

Una cosa è certa: Emily Ratajkowski non è mai scontata. Quotidianamente, la bella modella e attrice londinese condivide degli scatti su Instagram davvero sbalorditivi. Ne è prova quest’ultimo pubblicato poche ore fa sul suo profilo ufficiale del famoso social network. Che ha, ovviamente, ricevuto un riscontro immediato e per lo più positivo da parte dei suoi followers. E beh, vedendo l’immagine in questione non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In questa foto, infatti, Emily è davvero fantastica. Con indosso un costume davvero troppo piccolo, la bella attrice ha fatto salire la temperatura ad un bel po’ di gente. In effetti, com’è possibile dar loro torto?!? Con un bikini davvero ‘minimal’ è praticamente impossibile frenare la fantasia dei suoi più accaniti sostenitori. I numerosi likes ricevuti, infatti, ne sono la prova tangibile. Certo, non è la prima volta che Emily pubblica determinati scatti. Ma è pur vero, però, che in ogni scatto l’attrice è sempre di più sbalorditiva.

