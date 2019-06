Ieri sera, martedì 4 Giugno, è andata in onda la Finale di The Voice 2019: scopriamo insieme il nome del vincitore di questa sesta edizione.

Una puntata di The Voice 2019 davvero pazzesca. Ma, in fondo, ce l’aspettavamo. Questa sesta edizione è stata formidabile. E, d’altra parte, con un cast del genere il risultato era davvero scontato. Quando alla conduzione si ha Simona Ventura, il successo è praticamente assicurato. Purtroppo, però, il viaggio di The Voice ieri sera è giunto al termine. Durante l’ultima puntata, infatti, è stato decretato il nome del vincitore. Il quale, tramite televoto del pubblico, ha ricevuto lo ‘scettro’. Ottenendo, così, anche un contratto discografico con la casa Universal. Ebbene. Chi avrà vinto, quinto? Scopriamolo insieme.

Finale The Voice 2019: il vincitore di questa edizione

Come avevamo predetto in un nostro articolo, la puntata di ieri sera è stata davvero ricca di esibizioni canore. E, soprattutto, di emozioni. La serata, quindi, si è aperta con un’esibizione di gruppo. Ogni singolo talento, infatti, ha avuto la possibilità di cantare con i Planet Funk. Al termine della loro esibizione, poi, ognuno di loro ha cantato il brano affidato dal loro coach. E, solo al termine della prima manche, è stato decretato il nome del quarto classificato. Diablo è il talento meno votato dal pubblico. Deve, perciò, abbandonare il palco di The Voice. Inizia la seconda manche dedicata agli inediti. Le tre donne rimaste in gara, quindi, intonano i loro cavalli di battaglia. Al termine della manche, però, Miriam Ayaba deve abbandonare lo studio. Perdendo, così, la possibilità di aspirare al titolo di vincitrice. Il duello finale è tra Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri. Le due giovani cantante, infatti, si sono esibite in versioni acustiche di canzoni davvero fenomenali. Carmen si esibisce sulle note di Contigo en la distancia di Cristina Aguilera. Mentre Brenda, dal canto suo, si è esibita sulle note di At Last di Etta James. Tuttavia, però, a trionfare in questa sesta edizione del talent è Carmen Pierri.

