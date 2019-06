Questa sera, martedì 4 Giugno, è andata in onda la Finale di The Voice 2019: scopriamo nel dettaglio tutte le sfide di ogni manche.

Dopo ben otto puntate, il percorso di The Voice 2019 è giunto al termine. Questa sera, martedì 4 Giugno, è infatti andata in onda la finale del talent. Chi, quindi, dei quattro cantanti rimanenti in gara avrà conquistato lo scettro? E, soprattutto, come saranno andate le sfide? Come svelato in un nostro articolo, infatti, l’appuntamento di questa sera è stato ricco di esibizioni canore e, soprattutto, di ospiti. Ma scopriamo tutto nel dettaglio. Soffermandoci in particolare su ogni singola sfida. E il nome di chi ha vinto un contratto discografico con la Universal.

Per ulteriori news su The Voice, le schede dei concorrenti, dei coach, della conduttrice ed, infine, per restare sempre aggiornato sul noto talent di Rai Due –> clicca qui

Finale The Voice 2019: tutte le sfide di questa puntata

Una puntata che, da come previsto dalle nostre anticipazioni, è stata ricca di esibizioni e di sfide. Eccole tutte nel dettaglio.

Il primo team ad esibirsi è quello di Elettra Lamborghini. Miriam Ayaba inizia a cantare così con i Planet Funk. Al suo termine, l’amazzone del team della regina del twerking ha duettato con Lizzo sulle note di Truth hurts. Un’esibizione esclusivamente in ‘rosa’, ma che ha conquistato tutti. Tantissimi, infatti, sono stati i complimenti di tutti i coach. Subito dopo, poi, si è esibita sulle note di Get Busy di Sean Paul. Per la seconda manche, invece, Miriam si è esibita sulle note del suo inedito Amazzonia. Tuttavia, però, è proprio lei a dover abbandonare il talent ad un passo dalla super finale.

Il secondo team a giocarsi questa finale di The Voice è quello di Gigi D’Alessio. Come Miriam, anche la piccola Carmen Pierri ha mostrato le sue doti canore in una straordinaria esibizione con i Planet Funk. Subito dopo, la giovane cantante ha cantato con Arisa sulle note di La notte. Un’esibizione che, senza dubbio, ha emozionato i coach e, soprattutto, il pubblico. Ma non è finita qui. Perché per la seconda esibizione, la voce d’usignolo ha cantato sulle note di Love on top di Beyoncè. Per la seconda manche, invece, Carmen si è esibita sulle note del suo inedito Verso il mare.

Il terzo team a salire sul palco di The Voice è quello di Guè Pequeno. Brenda Carolina Lawrence, la tigre del team del giovane rapper, si è esibita sulla note di un medley dei Planet Funk insieme ai suoi compagni. Successivamente, la talentuosa cantante si è esibita con Shaggy sulle note di Angel e Bombastic. Un’esibizione molto dolce, ma allo stesso carica di energia che ha lasciato tutti i coach senza parole. Terminata questa spiazzante esibizione, Brenda ha cantato sulle note di Cheap trills di Sia. Lasciandosi andare ad una coinvolgente performance danzante e canora. Per la seconda manche, invece, la giovane cantante si è esibita sulle note dell’inedito Carte.

Il quarto ed ultimo team ad esibirsi è quello di Morgan. Diablo è l’ultimo a salire sul palco di The Voice. E anche lui, come gli altri, ha potuto esibirsi con i Planet Funk. Solo dopo il suo termine, Dominique, è questo il suo vero nome, ha duettato con Holly Johnson sulle note di Relax. Un’esibizione molto diversa dall’originale, ma anche davvero molto sorprendente. Per la seconda esibizione, invece, Diablo canta sulle note di Lei di Gel. Con un chiaro riferimento biografico, il giovane incanta tutti. E, soprattutto, il suo coach. Tuttavia, però, al termine della prima manche è proprio lui ad abbandonare il talent. Non avendo così la possibilità di aspirare al titolo da vincitrice di The Voice.