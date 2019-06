Francesco Monte chiarisce il motivo della rottura con Giulia Salemi: le parole su Instagram

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati: la loro storia è giunta al capolinea ed a comunicarlo è stata l’ex gieffina tramite un post su Instagram. Fino a pochi giorni fa, i due si mostravano sui social felici e innamorati: cosa è cambiato? Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e dopo svariati alti e bassi durante la loro partecipazione al programma, hanno deciso di provare a vivere la loro storia d’amore al di fuori della casa più spiata d’Italia. Qualcosa però in questi giorni è andato storto e la loro storia non ha avuto un lieto fine. Francesco ha rotto il silenzio tramite un IG story. Ecco cosa ha dichiarato.

Il bel pugliese, Francesco Monte ha finalmente rotto il silenzio. I fan aspettavano curiosi di capirne qualcosa in più sulla fine della sua storia con Giulia Salemi e sono stati accontentati: l’ex tronista ha svelato che negli ultimi giorni non c’era più il loro “viversi”, come facevano ogni giorno.

“Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine, io e Giulia ci vogliamo e ci vorremo sempre bene. Vi chiedo di rispettarci come persone e di rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra vita privata”: sono queste le parole di Francesco scritte in un Instagram story. L’ex tronista ed ex gieffino continua chiedendo ai loro fan di non giudicare le loro scelte: in questo modo dimostrerebbero l’affetto che provano nei loro confronti.

