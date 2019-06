Gabriel Garko esce allo scoperto: “Sono fidanzato e penso già al matrimonio”.

Gabriel Garko è uscito allo scoperto: l’attore dopo la storia travagliata avuta con l’attrice, sua collega, Adua Del Vesco, ha svelato di esser fidanzato felicemente. In un’intervista a “Chi“, noto giornale di Alfonso Signorini, ha confessato molte cose su di sé e sulla sua vita privata. L’attore di cinema e televisione è stato il volto di importanti film come Le Fate Ignoranti, Una moglie bellissima, Incompresa, e di famose serie tv come L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna, Sangue Caldo. È sempre stato un uomo molto riservato, le sue parole hanno sorpreso tutti. Ecco cosa ha rivelato.

Durante un’intervista al settimanale Chi, il famoso attore Gabriel Garko si è messo a nudo ed ha rivelato molto di sé e della sua vita privata. “Sono fidanzato già da un po’ di tempo”, è questa la dichiarazione che nessuno si aspettava. Ha svelato che è la prima volta che ne parla pubblicamente: non convive ma ha bei progetti con la sua nuova fiamma, pensa addirittura al matrimonio. L’attore non ha voluto svelare l’identità della donna per proteggere il suo privato: ha dichiarato però di essere felice ed appagato. “L’ho fatta conoscere in famiglia”: ha concluso sulla sua nuova storia d’amore.

Su Gabriele Rossi, con cui è stato più volte fotografato dai paparazzi ha svelato: “È un amico speciale a cui tengo molto“. Sulla loro differenza d’età ha confessato che non gli interessa, frequenta persone più grandi di lui. L’intervista è continuata ed ha toccato un tasto dolente: Gabriel ha risposto in maniera dura. La domanda riguarda la sua presunta omosessualità, la replica immediata: “Al di là di quelle che sono le mie preferenze, la questione non è se io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante. La verità è che chi si pone domande del genere, ha problemi più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo”. L’attore ed ex conduttore del Festival di Sanremo ha concluso spiegando che desidera un mondo in cui le persone pensino ad altro e non facciano questo tipo di domande.

