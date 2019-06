Gabriel Garko torna a parlare della sua vita privata in un’intervista: rivelazione esclusiva in particolare sulla sua relazione attuale.

E’ tempo di confessioni importanti per alcuni Vip italiani. Dopo le dichiarazioni di Laura Chiatti ai microfoni di Vanity Fair, è il momento di un altro grande della Tv italiana. Si tratta di Gabriel Garko, che al settimanale Chi ha svelato alcuni particolari molto interessanti della sua vita privata. Il quasi 47 enne di Torino ha infatti rivelato come sia fidanzato già da un po’ di tempo e che stia pensando al matrimonio. Garko ha confessato di essersi riappropriato di se stesso, e di essere uscito da un tunnel senza fine dove non si perdonava nulla e credeva di dover essere perfetto a tutti i costi, quasi come se il personaggio rappresentato da Gabriel Garko avesse oscurato definitivamente la persona Gabriel Garko. L’attore e personaggio televisivo torinese dice di essere finalmente uscito da quella gabbia d’oro in cui si era chiuso.

Gabriel Garko, rivelazione sulla sua relazione: non ne aveva mai parlato

Nel corso dell’intervista a Chi, Gabriel fa riferimento anche ad un periodo di castità avuto in gioventù quando aveva tra i 20 e i 25 anni e per un anno interno ha praticato appunto la castità. Poi Garko continua con le rivelazioni sulla sua storia d’amore, che per lui deve essere tenuta lontano dai riflettori. Dice che con la sua dolce metà non convive ancora ma che sta pensando seriamente per la prima volta al matrimonio. Chiusura poi in merito ai continui gossip sulla sua omosessualità, a cui Gabriel Garko risponde dicendo che la questione non è tanto se lui sia gay o meno, ma la questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda. Gabriel afferma come chi continua a porsi domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrebbe risolvere rispondendo nel corso di questa intervista rilasciata a Chi in cui Gabriel Garko ha tenuto a precisare diverse questioni sulla sua vita privata.

