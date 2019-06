Uomini e Donne, Giulia De Lellis e Gemma Galgani conduttrici di un nuovo programma tv.

Ormai Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione in Italia: è diventata una delle fashion blogger più seguite e, grazie a Maria De Filippi, continua ad avere molta visibilità negli studi di Canale 5. Oltre ad esser stata presente alle scelte serali di Uomini e Donne, ha partecipato anche al fidanzamento in diretta di Andrea Zelletta che ha visto scendere i petali per lui e Natalia. L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di personaggi noti come Andrea Damante ed il cantante Irama, sta per cominciare una nuova avventura negli studi Mediaset. Scopriamo in cosa consiste il suo nuovo progetto in compagnia del volto storico di Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani.

La nuova avventura di Giulia De Lellis e Gemma Galgani inizierà nei prossimi mesi: i due volti noti di Uomini e Donne condurranno un nuovo programma televisivo, che prenderà il nome di Giortì. WittyTv annunciò che Giortì sarà il racconto di una festa indimenticabile: ovvero sarà svelato tutto ciò che c’è dietro ad un grande party, di compleanno, nascita, matrimonio o unione civile.

Il programma è una produzione Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, ed andrà in onda su La5 nei prossimi mesi. Al momento non si conoscono i dettagli della nuova trasmissione ma si pensa che le due protagoniste sopra citate saranno le consulenti di coloro che vorranno organizzare un grande evento.

Non ci resta che aspettare curiosi di vedere Gemma e Giulia De Lellis in una nuova veste!

