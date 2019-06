Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati: il motivo

View this post on Instagram

Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe… Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… E’ così che finiscono gli amori.. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso…. senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare…. Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà…. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine… Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute. Fissi il soffitto in solitudine e le tue domande non cercano neanche più risposta. Senti freddo, un vuoto dentro … Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. Grazie per l’amore e il sostegno che mi date ogni giorno ♥️