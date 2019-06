Prima del brutto episodio che l’ha visto coinvolto in un furto di magliette, il noto cantante Marco Carta aveva annunciato l’uscita del suo nuovo album: il titolo ha scatenato l’ironia di molti.

È un periodo non molto facile per Marco Carta, noto cantante sardo nativo di Cagliari che ha vissuto venerdì scorso una serata davvero turbolenta. L’ex vincitore di Amici e Sanremo è infatti stato beccato alla Rinascente di Milano mentre era intento a portare via con se sei magliette dal valore di circa 1200 euro insieme ad una sua amica. I due sono stati visti da un addetto alla security del famoso negozio milanese mentre erano in un camerino intenti a passarsi le magliette e poi una borsa. All’uscita dai camerini le magliette erano sparite. Uscendo dal negozio i due sono stati bloccati dagli addetti alla security, che facendosi largo tra i fan del cantante che ignari di tutto gli chiedevano foto ed autografi, hanno provveduto a far fermare il cantante sardo dalle forze dell’ordine. Dopo il processo per direttissima, Marco Carta è in attesa del processo definitivo che si terrà il prossimo 20 settembre, ma nel frattempo è libero. Un curioso particolare legato alla carriera musicale di Marco Carta sta facendo largamente parlare di se in questi giorni proprio dopo il fattaccio accaduto alla Rinascente.

Marco Carta nuovo album, il titolo fa impazzare l’ironia sul web

Pochi giorni prima dell’arresto infatti, Marco Carta ha voluto annunciare la data del suo nuovo album che sarà disponibile nei negozi e online dal prossimo 21 giugno. Si tratta del suo settimo disco, ma solo il primo pubblicato con la nuova casa discografica con cui Marco Carta ha firmato un nuovo contratto, si tratta dell’indipendente Saifam. A destare curiosità è il titolo dell’album che è stato reso noto prima del furto alla Rinascente, ma che adesso ha scatenato le battute ironiche di molti utenti del web. Il titolo dell’album è infatti “Bagagli leggeri”, in molti hanno voluto fare riferimento ironico alle magliette prese senza pagare alla Rinascente.

