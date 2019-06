Chi è Aurelio Picca: età, carriera e vita privata dello scrittore e poeta che sarà uno dei ‘saggi’ di Realiti, il nuovo show di Rai Due condotto da Enrico Lucci.

Questa sera andrà in onda la prima puntata del nuovo show targato Rai Due ‘Realiti, siamo tutti protagonisti’, condotto da Enrico Lucci. Il format prevede la gara tra concorrenti inconsapevoli, vip e non solo, che non saranno dunque presenti in studio e che vengono scelti per la loro continua e ossessiva attività sui Social Network. A giudicarli, una giuria popolare composta da 10 persone molto presenti sui social, il pubblico da casa che potrà votare tramite Instagram, e una schiera di tre giudici, definiti ‘saggi’, composta dall’attrice Asia Argento, il rapper Luchè e dallo scrittore Aurelio Picca: vediamo insieme chi è.

Chi è Aurelio Picca, il ‘saggio’ dello show ‘Realiti’: età, vita privata e carriera

Questa sera tra i giudici di Realiti, che nel programma di Enrico Lucci si chiamano ‘saggi’ , ci sarà Aurelio Picca, scrittore e giornalista italiano. Originario di Velletri, classe 1960, Aurelio Picca è giornalista pubblicista e collabora con alcune delle più importanti testate giornalistiche italiane, come Il Messaggero, La Repubblica, Il Giornale e Il Corriere della Sera, oltre ad alcune riviste.

Ma la sua fama è dovuta in particolare alle raccolte di poesie e ai romanzi che ha pubblicato a partire dal 1990 fino ad oggi, che gli sono valsi numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi, come il romanzo ‘Tuttestelle’ del 1998, col quale ha vinto il Premio Moravia ed è arrivato in finale al Premio Viareggio, o ancora ‘Se la fortuna è nostra’ del 2011, che gli è valso il Premio Hemingway e il Premio Flaviano. E’ del 2018, invece, un altro dei suoi grande successi, ‘Arsenale di Roma distrutta’.

Da questa sera dunque l’inconfutabile intelligenza, l’ironia e la capacità di provocazione caratteristiche di Aurelio Picca e dei suoi romanzi, diventeranno note a tutto il grande pubblico, visto che sarà anche lui a commentare e giudicare i profili social dei vari ‘influencer’, concorrenti inconsapevoli del programma. Lui, che un profilo Instagram nemmeno ce l’ha, dovrà giudicare chi invece vive il proprio quotidiano come se fosse appunto in un Reality.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni di ‘Realiti’ e sui tuoi programmi preferiti, CLICCA QUI