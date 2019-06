Stasera comincia ‘Realiti-siamo tutti protagonisti’, nuovo programma condotto da Enrico Lucci, in onda su Rai Due per 6 settimane: format, anticipazioni e temi della prima puntata.

Stasera parte ‘Realiti-siamo tutti protagonisti’, nuovo programma di Rai Due condotto da Enrico Lucci, che terrà compagnia al pubblico per 6 puntate. Il format tutto italiano, ideato da Umberto Alezio, consiste nel giocare, ma non troppo, sulla mania dei social e in particolare sull’utilizzo che vip e non vip fanno di questo mezzo. ‘Infotainment’ è il termine più giusto per identificare il genere della trasmissione, che sarà una satira dei programmi di oggi, con un approccio ironico nei confronti di chi vive sui social, raccontando e condividendo ogni momento del proprio quotidiano.

Stasera in onda ‘Realiti’: format e anticipazioni della prima puntata

Stasera su Rai Due andrà in onda la prima puntata di ‘Realiti, siamo tutti protagonisti”, nato da un’idea di Umberto Alezio e condotto dalla ‘iena’ Enrico Lucci. Il format prevede per ogni puntata dei concorrenti inconsapevoli e quindi non presenti in studio, scelti di volta in volta tra le persone, vip e non solo, che passano la vita documentando ogni cosa sui social. A decretare per ogni puntata un vincitore saranno tre giudici e una giuria popolare precedentemente selezionata, sempre composta da gente che frequenta molto i social. I tre ‘saggi’, questo il nome scelto per i giudici di ‘Realiti’, sono l’attrice Asia Argento, il rapper Luchè e lo scrittore Aurelio Picca, che giudicheranno i concorrenti e sceglieranno il vincitore ogni settimana insieme ai 10 della giuria popolare e al conduttore Enrico Lucci, che potrà assegnare dei bonus a suo insindacabile giudizio. Anche il pubblico da casa potrà votare attraverso Instagram.

Questa sera i concorrenti saranno Mark Caltagirone, Luigi Di Maio, Matteo Salvini, Wanda Nara, Gué Pequeno, Luca Zingareti, Tony Colombo, Michele Brambilla e potrebbe essere inserito anche Marco Carta, come annunciato dall’autore Alezio in un’intervista all’Agi. Tutti vip e politici, dunque, pronti ad essere giudicati in questo nuovo esperimento sociale dal tono chiarmente satirico, a partire dalle scenografie che richiameranno quelle di vecchi e attuali programmi, come i troni girevoli o un confessionale dall’aspetto trasandato, dove si svolgerà un’intervista dal vivo con uno dei protagonisti di puntata. Questa sera, ad esempio, sarà Vincenzo Salemme il primo a ricevere l’intervista in confessionale da Enrico Lucci.

