Uomini e Donne, Rosa Perrotta scenata di gelosia: furiosa con Pietro.

Rosa e Pietro sono una delle coppie più seguite su Instagram: usciti insieme dal programma Uomini e Donne, stanno per diventare genitori. Sempre attivi sui loro social, pubblicano la loro quotidianità e spesso regalano anche momenti divertenti ai loro followers. I due piccioncini ieri hanno divertito molto i loro fan con un episodio: Rosa è molto gelosa del suo uomo, è stato Pietro a rendere pubblica una scenata della napoletana. Scopriamo insieme cosa è successo.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta scenata di gelosia: l’ex tronista è furiosa con Pietro

Rosa Perrotta si è arrabbiata molto con il suo Pietro: i due napoletani hanno reso pubblica una scenata di gelosia avuta dall’ex tronista. L’episodio ha fatto ridere tutti. Ma cosa è successo?

Pietro ha pubblicato, tramite le Instagram stories, una chat di whatsapp con la sua fidanzata in cui gli viene chiesto, in maniera dura, dove fosse stato. Il motivo di queste domande l’ha svelato sempre il napoletano tramite le IG stories: Rosa ha notato un capello sulla giacca del suo compagno e non ha potuto fare a meno di incuriosirsi e pensare al peggio. “Di chi era quel capello?” Si sarà chiesa la futura mamma.

Per fortuna Pietro ha potuto dimostrare che il capello era di Rosa e la vicenda non è finita in tragedia. Insomma, nessun tradimento: l’ex tronista può fidarsi ciecamente del suo fidanzato.

