Rudy Zerbi è nel mirino su Instagram: il professore di Amici, infatti, è stato duramente attaccato per un gesto, ma la sua risposta però chiarisce tutto.

Nonostante Amici di Maria De Filippi sia terminato da un paio di settimane. I suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé. A catturare l’attenzione questa volta è Rudy Zerbi, professore di canto della scuola. Il quale, dopo aver pubblicato una foto, ha suscitato le critiche da parte di alcuni suoi follower. Che, a loro volta, hanno immediatamente commentato la foto con una velata accusa. Ovviamente, non è tardata la risposta del produttore discografico. Che, con modi molto gentili e pacati, ha spiegato come stanno realmente le cose. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima cosa è successo.

Rudy Zerbi nel mirino: il gesto indigna un fan, ma la sua risposta chiarisce

Rudy Zerbi è sempre stato un personaggio che ha attirato numerose polemiche. Il professore di canto, infatti, ha un carattere abbastanza forte. Non ha ‘paura’ di esprimere chiaramente ciò che pensa degli altri. Lo si è visto più volte ad Amici, ma anche a Tu si que vales. Tuttavia, però, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa veramente di pazzesco. Rudy, come recentemente ha fatto anche con Giordana Angi, si è fotografato con Valentina Vernia, ballerina di hip-hop di Amici. Ebbene. È proprio questo scatto, riproposto in alto, ma, in particolare, la didascalia utilizzata, ha suscitato numerose polemiche su Instagram. Da come si può vedere, quindi, il professore a corredo della foto ha inserito delle banane. Immediata è stata la reazione di un suo fan. Il quale, credendo che Rudy alludesse a qualcosa, ha prontamente chiesto il motivo di tale faccina:

Da come si può vedere quindi, la risposta di Rudy all’accusa di un suo fan è stata praticamente immediata. Ma, soprattutto, abbastanza esplicativa. Nessuna allusione, quindi. Ma il professore ha inserito quelle banane soltanto perché la Valentina, sul suo profilo Instagram, si fa chiamare proprio in questo modo.

