Durante la diretta di The Voice, Simona Ventura saluta Belen Rodriguez: la reazione di Stefano De Martino è davvero sorprendente.

Ieri sera, martedì 4 Giugno, è andata in onda la Finale di The Voice 2019. Come svelato in un nostro recente articolo, a trionfare nella sesta edizione del programma è stata Carmen Pierri. La giovane cantante campana, infatti, ha conquistato non soltanto Gigi D’Alessio, suo coach, ma anche il pubblico italiano. Tuttavia, però, durante la diretta è accaduto qualcosa di sorprendente. Nello studio televisivo milanese, infatti, c’era anche Stefano De Martino, insieme ad Andrea Delogu, per commentare la puntata con Rai Radio 2. Ebbene. Nel bel mezzo della puntata, Simona Ventura non ha potuto fare a meno di citare e salutare Belen.

Simona Ventura saluta Belen: Stefano sorprende tutti

Il legame tra Simona Ventura e Belen Rodriguez nasce alcuni fa. Quando la Ventura, alla conduzione di Selfie, programma Mediaset, ha avuto l’opportunità di conoscere ed apprezzare le doti lavorative della bella argentina. Da quel momento, è nato un rapporto di stima reciproco. Proprio recentemente, infatti, Simona aveva dichiarato la sua contentezza nel sapere che la Rodriguez avrebbe condotto Temptation Island Vip al posto suo. Per questo motivo, quindi, è stato inevitabile per lei nominarla durante la diretta di The Voice, andata in onda ieri sera. “Stefano mi saluti la mia Belenita”, chiede la Ventura al bel De Martino presente in studio per commentare in diretta radio la finale del talent. Tuttavia, però, la risposta del napoletano è davvero sorprendente. Con un sorriso smagliante, Stefano risponde: “Molto volentieri”. Le sue parole, quindi, fanno capire che la relazione tra i due procede a gonfie vele. Anzi, sarebbe davvero molto riduttivo utilizzare questa espressione. Alcuni indizi social, infatti, fanno credere addirittura che Belen sia di nuovo in dolce attesa.

