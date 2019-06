Taylor Mega risponde alle offese di Francesca De Andrè. La bionda influencer dice cosa pensa della concorrente più discussa del Grande Fratello.

Taylor Mega è uscita dalla casa del Grande Fratello, ma non si placano le polemiche che vedono protagonisti Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. Quest’ultima infatti, confidandosi con Martina, non ha speso belle parole nei confronti di Taylor. La figlia di Cristiano De Andrè attacca l’influencer e, in particolare, il rapporto di quest’ultima con Gennaro Lillio. Secondo Francesca, l’obiettivo di Taylor era proprio quello di mettere zizzania: “La gelosa è lei che ha cercato di farsi Gennaro e non ce l’ha fatta”. Inoltre, la De Andrè parlando della professione di Taylor, ha messo in discussione che viva realmente la vita che dice di aver conquistato: “Sua sorella lavora in un’azienda di trasporti e lei vuole guadagnare un milione di euro al mese? Ma a chi la racconta!“.

Taylor Mega risponde alle offese di Francesca De Andrè

Una volta appresa la notizia che Francesca stesse parlando male di lei, Taylor Mega si sfoga su Instagram: “Come avrete visto ci sono andata molto leggera con lei, perché penso sia una ragazza con molti problemi. Trovo che tirare in ballo la mia famiglia davanti a tutta Italia, in quel modo sia un gesto veramente infimo. Ancora una volta si definisce da sola”.

Taylor spende anche due parole per Gennaro. In particolare definisce il modello napoletano come un “cagnolino”, perchè nonostante gli insulti di Francesca le sta sempre appresso. Insomma, la gelosia di Francesca ha portato vari dissapori nella casa e polemiche che probabilmente necessitano di ulteriori confronti? Avverranno durante la finale di lunedi prossimo? Staremo a vedere!

