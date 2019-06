I fan sono in attesa di conoscere le coppie che parteciperanno al famoso programma estivo “Temptation Island”. A quanto pare sono stati accontentati.

Temptation Island è finalmente tornato. Il noto programma estivo che tiene incollati gli spettatori del piccolo schermo e distrae dall’intenso caldo dell’estate, è pronto per ritornare a raccontare le incredibili storie e le difficoltà delle nuove coppie partecipanti. Proprio qualche giorno fa l’amatissimo conduttore, Filippo Bisciglia, aveva annunciato l’inizio delle registrazioni. Il post, condiviso sul suo profilo, mostrava infatti il conduttore in partenza per la città che ospiterà il programma. Stiamo parlando della Sardegna, nello specifico il resort “Is Morus Relais” a Santa Margherita di Pula. Le coppie godranno quindi ancora una volta dell’ospitalità della splendida isola. Tuttavia i fan fremono nel sapere quali saranno le coppie che vedranno per i tanti attesi falò serali. Nelle ultime ore sembra che una voce abbia ascoltato il richiamo degli spettatori, rivelando in anticipo una delle coppie partecipanti al programma.

Anticipazioni Temptation Island: arriva l’indiscrezione su una delle coppie

Una delle notizie più attese dopo quella che riguarda l’inizio del programma, è l’identità delle coppie che parteciperanno al reality. Nelle ultime ore è impazzato il gossip dopo che il sito “Bitchyf” ha lanciato un’indiscrezione su una coppia. Il portale ha infatti dichiarato che a partecipare nel programma ci saranno Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due, come riporta sempre il sito, sono di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Ma c’è un dettaglio che il sito non nasconde, la coppia si passa una differenza d’età di 20 anni. All’indiscrezione lanciata però non c’è ancora nessuna conferma. Motivo per cui è soltanto una piccola supposizione che il sito ha voluto riportare.

