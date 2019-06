The Voice of Italy, Gigi D’Alessio battibecca in diretta con Elettra Lamborghini e Morgan: Simona Ventura e Gué Pequeno provano ad abbassare i toni della discussione.

Ieri sera, 4 giugno, si è disputata la finale di The Voice of Italy 2019. Tantissimi ospiti e non poche emozioni hanno contraddistinto la puntata finale del talent condotto da Simona Ventura, che ha visto alla fine il trionfo della giovanissima Carmen Pierri, del team di Gigi D’Alessio. Nulla di fatto, dunque, per gli altri giudici Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan che si sono classificati alle spalle del cantautore partenopeo. E proprio il coach vincitore di questa edizione del programma si è reso protagonista di un acceso battibecco con due dei suoi colleghi: vediamo cosa è successo.

The Voice, la lite in diretta tra Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan

Nel corso della finale di The Voice, e più precisamente al momento dell’eliminazione di Miriam Ayaba, concorrente del team Elettra arrivata terza sul podio del programma, la coach della giovane artista si è ‘ribellata’ alla decisione del televoto: “Non è possibile, c’è qualcosa che non va”, continuava a ripetere Elettra. Miriam infatti ha moltissimi followers sui social e migliaia di visualizzazioni ai video che pubblica, per questo il suo giudice non riusciva a spiegarsi la sconfitta al televoto, avallata da Morgan che nel frattempo era già rimasto senza concorrenti per l’eliminazione di Diablo.

Immediata la reazione di Gigi D’Alessio, che si è alzato in piedi e ha controbattuto alle parole di Elettra: “Qui cerchiamo la voce e non i followers, altrimenti il programma non si chiamerebbe ‘The Voice’, ma ‘The Follower'”, ha sbottato il cantante, facendo ridere di gusto Gué Pequeno per la battuta ironica. Morgan ed Elettra però hanno continuato a mantenere la propria posizione: “Allora non si dovrebbero fare neanche i contratti discografici in base alle visualizzazioni”, ha risposto Morgan, trovando in questo discorso il favore di D’Alessio. A questo punto, visto che la questione cominciava a degenerare e ad uscire dal contesto, ci ha pensato Simona Ventura, in evidente difficoltà, ad abbassare i toni dando la parola a Miriam, che ha ringraziato Elettra e tutti i coach per l’esperienza e si è congedata tra gli applausi del pubblico e dei giudici stessi.

