Alessia Marcuzzi questa volta l’ha fatta grossa: dimentica di indossare la maglia e gira tra i corridoi dell’hotel così. Nelle sue storie Instagram si vedono tutte le sue facce imbarazzate.

Alessia Marcuzzi è una delle showgirl più ammirate ed apprezzate d’Italia. Ultimamente, sta diventando molto brava anche con i social dove riesce a raggruppare un bel po’ di follower, in particolare su Instagram. I social sono importanti per personaggi pubblici come lei. E lo diventano ancora di più quando hanno da curare l’immagine di un marchio d’abbigliamento. Alessia infatti è proprietaria di un’azienda che produce borse e spesso le pubblicizza sul proprio account. Insomma, un’ottima strategia, no?

Alessia Marcuzzi Instagram: non è solo lavoro…

No, non è solo lavoro. Perché da quanto vediamo nelle storie Instagram di Alessia Marcuzzi per lei è anche divertimento. La conosciamo bene, sappiamo che è una donna molto autoironica e che non si prende mai troppo sul serio. Ama scherzare con il pubblico che, in questo caso, è la gente che assiste alle storie su Instagram.

In questa storia la vediamo tra i corridoi di un hotel senza maglia. Indosso ha solo una giacca e poi il reggiseno. Si è evidentemente dimenticata qualche pezzo in stanza. La porta è chiusa, come ci fa capire con un gioco di sguardi abbastanza esilarante. Quindi, come farà adesso? Se lo saranno domandati in tanti. Ma di certo nessuno si dispiacerà nell’imbattersi in Alessia Marcuzzi senza maglia tra i corridoi dell’albergo.

La serata ‘tra amiche’ ad Amici di Maria De Filippi

Mettiamo una sera in cui si ritrovano Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Una normale serata tra amiche direte, no? No, non è così. Perché tutte e quattro si sono viste per partecipare come opinioniste alla finale di Amici di Maria De Filippi. Hanno riscosso un enorme successo e la padrona di casa si è complimentata più volte con loro per la magnifica serata che avevano regalato ai suoi telespettatori.