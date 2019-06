Ambra Lombardo, gambe in mostra su Instagram: in posa senza pantaloni

View this post on Instagram

"Oh mio re! Prima che la mannaia cali sulla mia testa e tu vendichi il tuo onore offeso versando il sangue dell'ennesima vittima innocente, prestami ascolto ancora un poco…C'era una volta… " (da "Le mille e una notte") Ciao bellezze! Avete un eroe o un'eroina a cui vi ispirate? Io si! Sharazade! Vi racconto… Povera e senza tetto, Sharazade è raccolta dalla strada e scelta dal Gran Visir per diventare regina di Bagdad! Ad attenderla però è una sorte beffarda: Sharazade è destinata a diventare regina per una sola notte, la prima delle nozze! All'alba verrà decapitata! Ordine del re Shariahr che, dopo il tradimento della prima moglie, ha scelto di sposare una nuova fanciulla ogni giorno e condannarla a morte il mattino dopo! Solo così potrà dire di aver avuto regine tutte fedeli! Sventurata ma incredibilmente Bella, scaltra e seducente, Sharazade ha perso tutto ma non si rassegna alla morte. E così, prima di salire sul patibolo, la ragazza aguzza l'ingegno e usa il suo unico bene, il suo più grande dono, la sua arma più potente: la parola! Sharazade sa raccontare, incanta chi la ascolta e riesce a sopravvivere… Il re Shariahr si appassiona alle storie della giovane e ogni notte chiede di ascoltarne una nuova. Per mille e una notti la giovane intrattiene il suo carnefice e lo appassiona con racconti meravigliosi! Alla milleunesima notte il sovrano è perdutamente innamorato della sua cantastorie, la lascia viva e la sposa! Come lei, bella e intensa, anch'io ho fatto della storia una passione, una risorsa e un lavoro… E a voi? Piace raccontare o ascoltare racconti? Raccontare storie vi ha tolto da qualche guaio o ha fatto innamorare qualcuno? Ammettetelo! Siamo tutte un po' Sharazade! #lemilleeunanotte #ilgrandeamore #ambra Ph @albertobuzzanca