La cantante Annalisa ha svelato un retroscena inedito che riguarda la sua permanenza ad Amici: a quanto pare c’entra la nota conduttrice Maria De Filippi.

Annalisa Scarrone, meglio nota come Annalisa, era sparita dalle scena ormai da un po’ di tempo. La giovane cantante ed ex alunna del talent show “Amici” ha infatti pubblicato da poco il suo ultimo singolo. Tuttavia, gli amanti del piccolo schermo, l’avevano già vista in panni diversi, quelli di conduttrice su Italia 1 nel programma di approfondimento “Tutta colpa di”. Ma adesso la cantante è pronta a tornare sulle scene musicali. Dopo il sesto al album che includeva il suo ultimo successo “Bye Bye”, Annalisa ha annunciato il suo nuovo inedito. Il 4 giugno scorso è stato infatti pubblicato “Avocado Toast“e pubblicizzato dalla stessa cantante sul suo profilo Instagram. Allo stesso tempo però la cantante si è concessa una lunga intervista al magazine “Grazie”, dove ha rivelato alcune interessanti aneddoti.

Annalisa lite Maria De Filippi, spunta il retroscena mai raccontato

Dopo ormai quasi dieci anni dal suo debutto nel programma di Maria De Filippi, Annalisa ha ricordato al magazine un rimprovero che la conduttrice le fece all’epoca. Un consiglio duro e saggio che Queen Mary ha rilasciato alla cantante proprio quando faceva ancora parte del suo programma. A quando pare, la nota conduttrice, le aveva consigliato di imparare a fidarsi degli altri cercando così che la sua musica cammini da sola. Proprio in questo caso, la cantante ha rivelato di aver capito solo ora il senso di quel rimprovero. Annalisa ha infatti spiegato che adesso riesce a rivelare una parte di lei che nessuno a mai visto. Inoltre l’ex alunna di Amici ha raccontato di essere cambiata, imparando a preoccuparsi di meno delle opinioni altrui e proprio dalla sua mentore, Maria, ha imparato a non avere più paura.

Per tutte le ultime novità sulla cantante Annalisa e per non perderti mai le novità sui suoi singoli e album: CLICCA QUI

Potrebbe interessarti anche: