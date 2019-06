Aurora Ramazzotti svela cosa fa la gente quando la riconosce per strada: retroscena imbarazzante, rivelato dalla figlia di Michelle Hunziker sul suo profilo di Instagram.

Bella e simpatica, Aurora Ramazzotti è una doppia figlia d’arte! La bella Aurora è infatti figlia di Eros Ramazzotti, mito della musica italiana, e dall’amatissima Michelle Hunziker. E non è difficile capirlo, anche per chi non lo sapesse. Aurora è un vero e proprio mix di somiglianza tra mamma Michelle e papà Eros. Ma come si comporta la gente quando la vede per strada? Ebbene, a svelarlo è proprio lei, in una Instagram Story postata sul suo profilo ufficiale. Diamo un’occhiata insieme.

Aurora Ramazzotti, retroscena imbarazzante: “Nominano mia madre e cantano le canzoni di mio padre”

Tutti conoscono la simpaticissima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Si chiama Aurora, come la canzone dedicatale dal padre, ed è seguitissima anche sui social. Dove la ragazza ama postare foto e video divertenti, per condividere con i suoi followers i momenti più importanti della sua vita. Ma qualche ora fa, Aurora ha condiviso con i fan di Instagram un imbarazzante retroscena che riguarda la sua quotidianità. Siete curiosi? Guardate qui:

Ebbene si, Aurora in una Instagram Story delle 6 del mattino, ha raccontato di alcuni comportamenti ‘strani’ assunti dalle persone intorno a lei. Pare che la gente, quando la riconosce, non si limita a parlare di lei, ma nomina mamma Michelle e addirittura inizia a cantare le canzoni di Eros! Insomma, un retroscena decisamente curioso, quello svelato dalla piccola Ramazzotti. Che, con l’ironia che la contraddistingue, chiede al pubblico di Instagram se queste persone “stanno bene o no” attraverso un sondaggio di Instagram! Volete dire la vostra? Basta andare sul profilo ufficiale della bella Aurora e cliccare sulla risposta che preferite!

