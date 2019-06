Barbara D’Urso si china in avanti nella sua Instagram Story pubblicata poco prima della diretta di Pomeriggio 5: l’abito è troppo scollato, video da censura.

Barbara D’Urso è pronta per una nuova puntata di Pomeriggio 5. Anche oggi, 6 giugno 2019, si prospetta un appuntamento scoppiettante per il talk di Canale 5. Nello studio ci sarà, tra gli altri ospiti, il baby sex symbol Denis Dosio. La D’Urso, come di consueto, ha pubblicato alcune Instagram Stories poco prima della diretta. Ma è avvenuto un imprevisto ‘sexy’. Il vestito che indossa Barbarella oggi è davvero scollato e la conduttrice, chinandosi in avanti, ha reso il video decisamente bollente. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso si china in avanti: l’abito è scollato, Instagram impazzisce

Bella e inarrestabile, dopo la puntata di Live-Non è la D’Urso di ieri sera, Barbara è pronta per il consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5. E anche oggi, i followers della conduttrice, hanno potuto ammirare in anteprima l’abito scelto per la diretta di oggi. Un abito nero, con scollo a barca, che però non copre molto le forme della bella Barbara. Che, quando si è chinata in avanti per dare un bacio ai fan, ha messo in bella mostra le sue notevoli forme. Insomma, un video decisamente bollente, che non è passato di certo inosservato ai numerosi followers della conduttrice. Ecco una foto tratta dalla Story:

Cover e orecchini scintillanti, la D’Urso sa sempre come attirare l’attenzione dei fan. Ma il dettaglio che ha colpito tutti, ovviamente, è la profonda scollatura dell’abito nero scelto oggi dalla conduttrice per la diretta di Pomeriggio 5. Un abito che, come mostra la stessa Barbara, porta una cerniera dietro, aperta in basso per creare uno spacco. Insomma, un look decisamente sexy per la bella Barbara, che utilizza il suo profilo Istagram per ringraziate i telespettatori di Live-Non è la D’Urso per il record di ascolti ottenuto durante la puntata di ieri.

