Belen Rodriguez in abito completamente trasparente: shooting ‘illegale’ per la bella argentina, che ha mostrato alcune immagini bollenti nelle sue Instagram Stories.

Nuovi progetti in arrivo per la bellissima Belen Rodriguez. La showgirl ha infatti ben due programmi da condurre all’orizzonte: entrambi in compagnia del suo amato e ritrovato marito Stefano De Martino. Ma in attesa di rivederla in tv, Belen non fa sentire la sua mancanza ai fan. Su Instagram, l’argentina ha appena pubblicato alcuni video tratti dal backstage di uno shooting fotografico. Ebbene, le immagini che ha condiviso sono decisamente ‘hot’. L’abito che indossa è completamente trasparente. Non ci credete? Date un’occhiata!

Belen Rodriguez nuda nelle Instagram Stories: l’abito che indossa è trasparente

Belen Rodriguez continua a far impazzire i followers di Instagram. Le ultime storie postate sul suo profilo ufficiale dalla sexy showgirl sono davvero mozzafiato. Merito dell’abito che la Rodriguez indossa, durante uno shooting che possiamo definire ‘illegale’. Guardare per credere:

Ebbene si, il sexy vestito di Belen è completamente trasparente. Un abito in rete color oro che non lascia molto spazio all’immaginazione: il corpo perfetto dell’argentina è chiaramente visibile, e lo shooting diventa assolutamente bollente. Il look della Rodriguez è reso ancora più accattivante dai capelli legati in un morbido chignon, sigaretta in bocca, e notevoli orecchini a cerchio color oro, abbinati all’abitino e che spiccano chiaramente. Insomma, ogni cosa è curata nei minimi dettagli: Belen Rodriguez non sbaglia un colpo. Per la gioia dei fan, sempre più numerosi, che quotidianamente invadono i profili social di quella che è diventata ormai una vera e propria icona di bellezza nel nostro Paese.

