Altro episodio del caso Pamela Prati: dopo la puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, Simone Coppi ha denunciato Eliana Michelazzo, il motivo.

Questo sicuramente è un gran colpo di scena per il ‘caso Pamela Prati’. Come è noto a tutti, ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’Urso. Appuntamento che, com’è giusto che sia, è stato incentrato ancora una volta sul trio Prati-Michelazzo-Perricciolo. Nella puntata di ieri, infatti, è stato ospite in studio anche il finto Simone Coppi. Ovvero, il presunto e fantomatico marito di Eliana Michelazzo. Che, ovviamente, dichiara di essere totalmente estraneo alla questione. E di avere tutt’altra identità. Tuttavia, però, alla fine della puntata, il finto Coppi compie qualcosa di pazzesco.

Per ulteriori news sul caso Pamela Prati, le confessioni di tutte e tre le donne ed, infine, per restare sempre aggiornato sul caso –> clicca qui

‘Simone Coppi’ denuncia Eliana Michelazzo dopo Live-Non è la D’Urso

Ai tempi della sua confessione, Eliana Michelazzo aveva rivelato di aver un marito, Simone Coppi, ma che, grazie al finto Marco Caltagirone, aveva capito che nemmeno lui esisteva. La romana ha, quindi, avuto per circa 10 anni una relazione, anzi, un matrimonio con un vero e proprio fantasma. Durante la sua lunga confessione, Eliana aveva rivelato tutto. Quante volte lo aveva visto, dove lo aveva visto e perché aveva deciso di sposarlo nonostante lo avesse incrociato poche volte. Soltanto dopo poche settimane dalla sua rivelazione, si è scoperta la vera identità del finto Simone Coppi. Lui è Stephan Weiler, modello svizzero. Proprio ieri sera, infatti, il giovane e aitante ragazzo è stato ospite negli studi di Live-Non è la D’Urso per capire qualcosa in più sulla questione. Soltanto al termine della puntata, però, il modella ha preso una drastica decisione. Come fa sapere il sito Bitchyf.it ed, in particolare, portale svizzero Schweizer Illustrierte, infatti, sembra che Stephan abbia denunciato Eliana. Al Mister Svizzera non è andato affatto giù che persone gli abbiano rubato foto personali. E abbiano finto di avere una relazione con lui.