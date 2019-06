Elodie accavalla le gambe in una foto che diventa davvero bollente: due rapper italiani non resistono al fascino della bella cantante

Elodie Patrizi sta facendo innamorare il mondo social con l’ultima foto postata su Instagram. Vi chiederete: perché? cosa ha fatto di particolare? Beh, di particolare non ha fatto proprio niente. Ma di sicuro non poteva passare inosservato il suo fascino che, anzi, lascia tutti senza parole. Niente parole, ma tanti cuoricini. Cuoricini che piovono da ogni dove nei commenti. Arrivano soprattutto da cantanti della scena italiana. Due sono quelli che hanno richiamato subito la nostra attenzione: Luché e Gué Pequeno.

Elodie Patrizi in foto sbanca tutto: Instagram ai suoi piedi

Elodie si è messa in posa per una foto abbastanza ‘audace’. Niente di strano. Gambe in vista, accavallate, una scollatura prorompente e un bel rossetto rosso che fa molto ‘donna’. Insomma, nell’ultimo periodo stiamo assistendo ad una Elodie sempre più ‘hot’ nelle storie e nei post Instagram. Questa volta, il look non è passato inosservato e molti colleghi hanno lasciato dei commenti. Tra questi, come detto, spiccano i commenti di Gue Pequeno e Luché. Il primo scrive: “Che pezzo…”, possiamo immaginare il continuo che avrebbe voluto scrivere ma che ha evitato. E poi ci sono gli occhi a cuoricini di Luché. Insomma, complimenti che arrivano da ogni dove per Elodie.

L’amicizia con Diletta Leotta

Qualche ospitata a Radio 105 e tra Diletta ed Elodie è scoppiata una gran bella amicizia. Da quel momento, spesso le abbiamo viste insieme nelle storie Instagram. Alcune volte si sono date al ballo, scatenandosi in dei locali. Movenze che, manco a dirlo, hanno fatto girare la testa ad un bel po’ di persone. Altre volte invece le abbiamo viste in palestra insieme. Ed anche lì uno spettacolo imperdibile. Insomma, l’amicizia tra queste due splendide ragazze ha portato i suoi frutti tra i fan.

