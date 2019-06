La campionessa di nuoto Federica Pellegrini cambia il suo look: ecco come si è mostrata sui social, riconoscerla è davvero impossibile.

Non smette mai di stupire Federica Pellegrini. Pochi giorni fa, infatti, la giovane ragazza ha deciso di cambiare totalmente il suo look. E di mostrarlo, ovviamente, sui social network. È sempre stata così Federica. Una donna che è riuscita sempre a contraddistinguersi da tutte le altre donne della sua età. Ma, soprattutto, appartenenti alla sua stessa professione. Sappiamo tutti, infatti, che il segno distintivo di Federica sono dei capelli corti e biondi. Non il classico caschetto, per intenderci. Ma ancora più corti. Ecco. È proprio su questo punto che Federica ha deciso di ‘sconvolgere’ tutti.

Federica Pellegrini cambia look: il cambiamento è sorprendente

Federica Pellegrini è senz’altro una vera e propria celebrità. Non soltanto la giovane doona è molto apprezzate per la sua eccellente carriera da nuotatrice costellata di successi. Ma anche per i suoi continui e numerosi scatti social. Un po’ come tutti i Vip, anche Federica ha un profilo Instagram davvero ricco di followers. I quali vengono costantemente aggiornati sulla vita quotidiana e lavorativi della bella Pellegrini. La sua fotogallery, infatti, è piena di questi momenti. Mentre è in piscina, mentre è in palestra ad allenarsi, durante una classica giornata quotidiana. Insomma, un po’ di tutto. Impossibile, quindi, per lei non condividere con i suoi più affezionati fan l’ultima ‘pazzia’ del momento. Federica ha, infatti, completamente stravolto il suo look. Tingendosi, quindi, i suoi capelli di rosa. Certo, non un rosa ‘confetto’. Bensì un rosa che, ovviamente, non la lascia passare inosservata. Dobbiamo ammettere che, a primo impatto, è davvero difficile riconoscerla. Ma nello stesso tempo , però, è davvero fantastica con questo nuovo colore.

