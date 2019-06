Grande Fratello, la concorrente Francesca De André ha bestemmiato? Arriva il comunicato ufficiale degli autori della trasmissione di Canale 5.

Francesca De André è senza dubbio una delle concorrenti più discusse della sedicesima edizione del Grande Fratello. Protagonista di numerose liti, l’ultima, clamorosa, con Gennaro Lillio, la De André finisce spesso al centro delle polemiche sul web. Negli ultimi giorni, una voce molto insistente parlava di una presunta bestemmia pronunciata proprio dalla genovese, all’interno della casa. Un’ipotesi che, se fosse reale, comporterebbe la squalifica immediata della concorrente. Ebbene, poco fa il Grande Fratello si è espresso in merito, attraverso il profilo ufficiale di Instagram. Ecco cosa ha deciso.

Grande Fratello, Francesca De André ha bestemmiato? Non per gli autori del programma

Sul web, in questi giorni, non si è parlato d’altro. Per moltissimi telespettatori del reality condotto dalla D’Urso, Francesca De André ha bestemmiato. Il che vorrebbe dire che la concorrente dovrebbe essere squalificata dal gioco. Anche se, ormai, siamo alle battute finali dell’esperienza nella Casa: lunedì ci sarà infatti la finalissima del Grande Fratello 16. Nonostante ciò, molti utenti hanno continuato a chiedere la squalifica immediata della concorrente, proprio come è accaduto nelle precedenti edizioni in caso di bestemmia. Il Grande Fratello ha così deciso di intervenire nella vicenda, comunicando la decisione ufficiale. Ecco il comunicato apparso sulle pagine social della trasmissione:

Nessuna squalifica per la De André. Il Grande Fratello ha appurato che la ragazza non ha pronunciato alcune bestemmia. È stata solo un’interpretazione sbagliata dei telespettatori insomma. Francesca sarà quindi ancora in lizza per diventare l’ultima finalista di questa edizione. Vincerà il televoto contro Enrico ed Erica. Appuntamento a lunedì sera per scoprirlo e per conoscere finalmente il nome del vincitore del GF16!

