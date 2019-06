L’ex concorrente del Grande Fratello Gaetano Arena attacca duramente sui social Taylor Mega: ecco cos’è successo tra i due ragazzi.

La presenza di Gaetano Arena non è affatto passata inosservata all’interno della casa del Grande Fratello. Con occhi di ghiaccio e voce saudente, il Johnny Depp italiano ha letteralmente conquistato il cuore della giovane fiorentina Erica Piamonte. Tra i due la scintilla non è scattata subito. Ci sono volute alcune settimane, infatti, affinché i due ragazzi si guardassero con occhi diversi. Eppure, però, una volta uscito dalla porta rossa più ambita in Italia, il giovane ragazzo non fa altro che pensare ad Erica. È proprio questo il motivo, infatti, che ha portato Gaetano ad attaccare duramente Taylor Mega sui social. Ma vediamo cos’è successo.

Gaetano Arena attacca Taylor Mega: le dure parole su Instagram

Come Guendalina Canessa, anche Taylor Mega è entrata nella casa del Grande Fratello come ospite. Immediatamente, la giovane e bella influencer ha legato particolarmente con Erica Piamonte. A quanto pare, però, durante una lunga chiacchierata tra le due ragazze, la bella Mega avrebbe confessato ad Erica di aver ricevuto delle avances da parte di Gaetano Arena (ex concorrente della sua medesima edizione con cui Erica ha avuto una liason all’interno della casa). Ecco. È proprio per questo motivo, quindi, che l’ex concorrente si scaglia apertamente contro Taylor. Accusandola, quindi, non solo di aver raccontato alla fiorentina una bugia, ma mostrando ai suoi followers anche il vero motivo per cui le avrebbe scritto:

Ecco spiegato tutto. Quando Taylor è uscita dalla casa per un impegno preso prima della sua partecipazione al reality in qualità di ospite, è vero che Gaetano le ha scritto. Ma soltanto per tranquillizzare Erica all’interno della casa. E non solo. Nella stories successiva, il ragazzo accusa gravemente l’influencer di voler sfruttare la fiorentina. Mentre lui, a differenza sua, ci terrebbe davvero alla giovane Piamonte. Cosa accadrà ancora? Taylor risponderà a tali accuse? Staremo a vedere.

