La sorella di Silvia, Giulia Provvedi ha pubblicato uno scatto da urlo su Instagram: la cantante appare con il lato B in bella mostra, la foto è bollente.

Mai scontata e mai banale la nostra Giulia Provvedi. La bella bionda del duo Le Donatella, poche ore fa, ha pubblicato uno scatto davvero mozzafiato. Come detto in un nostro recente articolo, le due gemelle più amate ed apprezzate dalla televisione italiana e non solo, sono in vacanza. Entrambe, probabilmente insieme ai rispettivi fidanzati, stanno trascorrendo i primi sprazzi di estate ad Ibiza. E, proprio per questo motivo, non perdono mai occasione di condividere con i loro numerosi follower alcuni scatti di questa indimenticabile vacanza spagnola.

Giulia Provvedi, la foto bollente su Instagram: così non l’avete mai vista

Il debutto di Giulia Provvedi in televisione, assieme a sua sorella Silvia, è avvenuto alcuni anni. Quando le due giovani gemelle si sono presentate sul palco di X-Factor con la loro voce suadente ma, allo stesso tempo, davvero forte. Da quel momento il loro successo è aumentato spropositatamente. Tanto che attualmente hanno un seguito pazzesco anche sui social. Ecco. È proprio qui, infatti, che le due giovani Provvedi non perdono mai occasione di aggiornare i loro fan con degli scatti davvero deliziosi. Come quello di Giulia di poco fa. Entrambe le sorelle sono ad Ibiza. E così, aggiornano costantemente i loro fan di questa fantastica vacanza. Poco fa, come dicevamo, la bella bionda ha pubblicato uno scatto davvero da urlo. È in spiaggia, ovviamente. E si immortala in una posizione davvero ‘da paura’. Con uno sguardo accattivante, la bella Giulia mette in bella mostra il suo Lato B. Che, da come appare, sembra essere davvero perfetto. Insomma, una Giulia così non l’avevamo mai vista. Ma bisogna ammettere che piace un po’ a tutti. Lo testimoniano, infatti, i numerosi ‘likes’.

